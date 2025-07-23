Участники и выпускники программы "Школа героев" посетили уникальную выставку "Поезд Победы" в Самаре

В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне жители Самары получили возможность погрузиться в историю военных лет благодаря передвижной интерактивной выставке "Поезд Победы". Среди посетителей уникального музея на колесах - участники и выпускники региональной патриотической программы "Школа героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым и служащей продолжением президентской - "Время героев".

"Поезд Победы" - первая в мире иммерсивная выставка, размещенная в движущемся составе. Десять тематических вагонов воссоздают ключевые события 1941-1945 годов, позволяя зрителям ощутить атмосферу военного времени.

Для Самарской области, внесшей огромный вклад в Победу, "Поезд Победы" имеет особое значение. В годы войны Куйбышев (ныне Самара) стал запасной столицей СССР, здесь разместились ключевые государственные учреждения и промышленные предприятия. Более полумиллиона жителей области отправились на фронт, а местные заводы выпускали боевые самолеты, снаряды и авиабомбы, обеспечивая армию необходимыми ресурсами.

"Если мы не знаем свою историю - у нас не будет будущего. Дети должны помнить, как все было. Если это забудется - повторится то, что сейчас происходит в Европе. Начнем с подрастающего поколения - и у нас все будет хорошо", - отмечает ветеран СВО, участник программы "Школа героев" Максим Баранович.

"Такой проект - важная веха в нашей жизни. Люди должны знать своих героев. Мы, ветераны СВО, с огромным уважением посещаем эту выставку и склоняем головы перед теми, кто сражался за нашу страну с 1941 по 1945 годы", - подчеркивает и другой участник "Школы героев" Артур Губайдулин.