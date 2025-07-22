16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре высадят более 23 тыс. растений В Самаре автобус №88 временно изменит трассу следования Капитальный ремонт подразделений Ставропольской больницы повышает доступность медпомощи в сельских поселениях В Самаре пройдет фестиваль "Россия - Моя история. Херсонес" В Самарской области 24 июля стартует молодежный форум "иВолга"

Общество

От кибербитвы до философии суверенной мысли: как прошла Цифровая неделя на форуме "иВолга"

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С 14 по 20 июля в социальных сетях Молодежного форума ПФО "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы прошла Цифровая неделя. Она включала в себя серию прямых эфиров, онлайн-встреч и практических занятий с организаторами, экспертами и почетными гостями.

В числе спикеров — заместитель председателя комитета Госдумы РФ и председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко, философ и директор учебно-научного центра "ВПШ им. Ивана Ильина" Александр Дугин, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, представители ПАО Сбербанк, спасательной службы Самарской области и дирекция форума.

"Цифровая неделя — часть образовательной программы форума. Ее цель — познакомить с "иВолгой" как действующих участников, так и тех, кто только узнал о форуме. За неделю в наших социальных сетях было проведено 11 эфиров, включая форматы — диджей-сет и кибертурнир. Общий охват составил 200 тысяч просмотров. Но главное, мы получили живой отклик от ребят из разных регионов, в том числе тех, кто не стал прямым участником форума, но включился в обсуждения, следил за эфирами, задавал вопросы, делился впечатлениями. Это значит, что иВолга выходит за границы географии, становясь точкой притяжения и пространством роста для тысяч молодых людей по всей стране", — подчеркнула директор форума "иВолга" Кристина Гнатюк.

18 июля Ольга Занко обсудила с участниками Цифровой недели вклад молодежи в сохранение исторической памяти и актуальные формы патриотического воспитания. Также в этот день молодые люди встретились с философом Александром Дугиным, чтобы обсудить значение суверенной мысли и ценностного ядра как ориентира для молодого поколения в условиях перемен. О том, как форумы становятся пространством для творческого развития и помогают молодежи найти себя в креативных профессиях, рассказал Игорь Намаконов.

Важной темой стала цифровая безопасность. Владимир Рукавишников, старший специалист Управления безопасности ПАО Сбербанк, рассказал о цифровых угрозах, дропперстве и способах распознать мошеннические схемы. Эфир стал практическим пособием по навигации в онлайн-среде — особенно актуальным для молодежи, активно работающей в цифровой среде.

Практический акцент на Цифровой неделе внесла спасательная служба Самарской области. 19 июля в прямом эфире специалисты  продемонстрировали извлечение пострадавшего из автомобиля и оказание первой помощи при ДТП. Эфир стал для молодежи возможностью увидеть, как слаженно работают настоящие профессионалы.

Одним из креативных акцентов недели стал DJ-сет, подготовленный специально для онлайн-программы. Танцевальный музыкальный эфир задал настроение перед Окружным фестивалем диджеинга, который пройдет 26 июля в рамках культурно-досуговой программы на площадке форума. На фестивале диджеи Приволжского федерального округа посоревнуются за звание лучшего.

Финалом недели стала онлайн-кибербитва, в которой участники форума и организаторы профиля "Киберспорт" сразились в командном турнире. Зрелищный эфир стал не только частью цифровой программы, но и символической презентацией профиля "IT и цифровые технологии" на форуме "иВолга".

Об образовательной программе форума "иВолга", который пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области и соберет 1400 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны, рассказала Олеся Мокеева, заместитель директора по образовательной программе. Она представила формат лекций, практических занятий и проектных сессий, которые станут частью индивидуальных и командных маршрутов. Подробности сюжетной игры раскрыла Екатерина Асташина, руководитель службы игротехников. Участников ждут роли, задания и вызовы, которые помогут пройти путь от идеи до осмысленного результата.

Культурно-досуговую часть представила Александра Берилко, заместитель директора по культурно-досуговой программе. Участники эфира узнали о конкурсах, фестивалях и культурно-патриотическом минимуме — вечернем формате форума. Площадки "Быть с Россией!", "Быть вместе!" и "Быть Первыми!" предложат молодежи выразить любовь к родине через творчество, спорт и полезные инициативы.
Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" организован в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". В 2025 г. образовательная программа будет реализована через сюжетную игру с семью профильными направлениями: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление".

Организаторами Молодежного форума ПФО "иВолга" выступают: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Как производят "Простоквашино" в Самаре

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3