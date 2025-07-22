От кибербитвы до философии суверенной мысли: как прошла Цифровая неделя на форуме "иВолга"

С 14 по 20 июля в социальных сетях Молодежного форума ПФО "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы прошла Цифровая неделя. Она включала в себя серию прямых эфиров, онлайн-встреч и практических занятий с организаторами, экспертами и почетными гостями.

В числе спикеров — заместитель председателя комитета Госдумы РФ и председатель Центрального штаба ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Занко, философ и директор учебно-научного центра "ВПШ им. Ивана Ильина" Александр Дугин, генеральный директор Федерации креативных индустрий Игорь Намаконов, представители ПАО Сбербанк, спасательной службы Самарской области и дирекция форума.

"Цифровая неделя — часть образовательной программы форума. Ее цель — познакомить с "иВолгой" как действующих участников, так и тех, кто только узнал о форуме. За неделю в наших социальных сетях было проведено 11 эфиров, включая форматы — диджей-сет и кибертурнир. Общий охват составил 200 тысяч просмотров. Но главное, мы получили живой отклик от ребят из разных регионов, в том числе тех, кто не стал прямым участником форума, но включился в обсуждения, следил за эфирами, задавал вопросы, делился впечатлениями. Это значит, что иВолга выходит за границы географии, становясь точкой притяжения и пространством роста для тысяч молодых людей по всей стране", — подчеркнула директор форума "иВолга" Кристина Гнатюк.

18 июля Ольга Занко обсудила с участниками Цифровой недели вклад молодежи в сохранение исторической памяти и актуальные формы патриотического воспитания. Также в этот день молодые люди встретились с философом Александром Дугиным, чтобы обсудить значение суверенной мысли и ценностного ядра как ориентира для молодого поколения в условиях перемен. О том, как форумы становятся пространством для творческого развития и помогают молодежи найти себя в креативных профессиях, рассказал Игорь Намаконов.

Важной темой стала цифровая безопасность. Владимир Рукавишников, старший специалист Управления безопасности ПАО Сбербанк, рассказал о цифровых угрозах, дропперстве и способах распознать мошеннические схемы. Эфир стал практическим пособием по навигации в онлайн-среде — особенно актуальным для молодежи, активно работающей в цифровой среде.

Практический акцент на Цифровой неделе внесла спасательная служба Самарской области. 19 июля в прямом эфире специалисты продемонстрировали извлечение пострадавшего из автомобиля и оказание первой помощи при ДТП. Эфир стал для молодежи возможностью увидеть, как слаженно работают настоящие профессионалы.

Одним из креативных акцентов недели стал DJ-сет, подготовленный специально для онлайн-программы. Танцевальный музыкальный эфир задал настроение перед Окружным фестивалем диджеинга, который пройдет 26 июля в рамках культурно-досуговой программы на площадке форума. На фестивале диджеи Приволжского федерального округа посоревнуются за звание лучшего.

Финалом недели стала онлайн-кибербитва, в которой участники форума и организаторы профиля "Киберспорт" сразились в командном турнире. Зрелищный эфир стал не только частью цифровой программы, но и символической презентацией профиля "IT и цифровые технологии" на форуме "иВолга".

Об образовательной программе форума "иВолга", который пройдет с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области и соберет 1400 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны, рассказала Олеся Мокеева, заместитель директора по образовательной программе. Она представила формат лекций, практических занятий и проектных сессий, которые станут частью индивидуальных и командных маршрутов. Подробности сюжетной игры раскрыла Екатерина Асташина, руководитель службы игротехников. Участников ждут роли, задания и вызовы, которые помогут пройти путь от идеи до осмысленного результата.

Культурно-досуговую часть представила Александра Берилко, заместитель директора по культурно-досуговой программе. Участники эфира узнали о конкурсах, фестивалях и культурно-патриотическом минимуме — вечернем формате форума. Площадки "Быть с Россией!", "Быть вместе!" и "Быть Первыми!" предложат молодежи выразить любовь к родине через творчество, спорт и полезные инициативы.

Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга" организован в рамках федерального проекта "Россия — страна возможностей" национального проекта "Молодежь и дети". В 2025 г. образовательная программа будет реализована через сюжетную игру с семью профильными направлениями: "Наука", "IT и цифровые технологии", "Патриотизм", "Культура и искусство", "Служба спасения", "Промышленный комплекс" и "Управление".

Организаторами Молодежного форума ПФО "иВолга" выступают: правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.