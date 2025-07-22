Под Сызранью двух сапбордистов унесло течением

Во вторник, 22 июля, в Сызранском районе понадобилась помощь спасателей пловцам на сапборде. Об этом сообщает ПСС Самарской области.
Мужчина и женщина плыли на сапборде, но внезапно поднялся сильный ветер и появились высокие волны. Из-за этого их отнесло на 1,5 км от берега.
В 17:30 спасатели приняли сигнал бедствия. В 18:55 людей доставили на берег.
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