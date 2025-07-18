Дети из Донецкой Народной Республики прибыли на летний отдых в Самарскую область

Более 150 детей из города Снежное Донецкой Народной Республики приехали в Самарскую область для летнего отдыха и оздоровления. Уже четвертый год подряд регион принимает детей с подшефной территории. Ребят разместят в пансионате "Звездный" в Тольятти.

На железнодорожном вокзале Самары юных гостей встретили министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая и волонтеры, которые помогли детям с комфортом добраться до автобусов.

Губернатор и правительство Самарской области уделяют особое внимание организации летнего отдыха для детей из Донецкой Народной Республики на базе оздоровительных учреждений региона.

"Глава региона Вячеслав Андреевич Федорищев придает большое значение сотрудничеству с нашим подшефным городом Снежное. Именно поэтому мы регулярно принимаем детей на отдых и оздоровление. Приоритет отдается ребятам из многодетных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, сиротам и опекаемым. Кроме того, мы стремимся, чтобы каждый год ребята посещали новые лагеря", — отметила Оксана Щербицкая.

В течение 21-дневной смены для детей подготовлена насыщенная программа: спортивные соревнования, творческие конкурсы, интеллектуальные игры, а также развлекательные мероприятия. "Три года подряд дети отдыхали в нашем лагере "Электроник-Дубрава" в Ставропольском районе. В этом году они впервые приедут в пансионат "Звездный". Мы ждем ребят с начала лета и подготовили для них интересную программу", — отмечает директор МУП "Пансионат "Звездный" и ОСП "Электроник-Дубрава" Надежда Рамазашвили.

Всего в 2025 г. в детских лагерях Самарской области отдохнут 500 детей из города Снежное ДНР. "Мне очень нравятся такие поездки, особенно в компании друзей. В прошлом году я отдыхала в лагере "Березки" в Самаре, и мне очень понравилось. В этот раз жду новых знакомств и ярких эмоций", — говорит одна из участниц новой смены София.

Для сопровождающих взрослых также запланированы культурные мероприятия, включая посещение ретро-фестиваля в Тольятти, посвященного 59-летию АвтоВАЗа.