На СВО без вести пропал самарский журналист

Самарский журналист Олег Новиков без вести пропал в зоне специальной военной операции. Об этом его супруге сообщили в части, к которой он был приписан.
Олег - ветеран войны в Афганистане, участник войны в Югославии. За мужество, проявленное в Афганистане, был награжден в том числе двумя орденами Красного Знамени. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях. Начинал в газете "Тольяттинское обозрение", с 2010 г. работал на "Волга Ньюс".
После начала СВО переживал, что не может отправиться на передовую по состоянию здоровья - боялся быть обузой в свои почти 60 лет. В апреле 2025 г. все же подписал контракт. Будучи старшим прапорщиком, он возглавил мотострелковое отделение, и уже в начале мая был отправлен "на боевые" на территории ДНР. 15 мая пропал без вести. Супругу получила извещение об этом 11 июля.
Сейчас супруга и дети Олега пытаются получить хоть какую-то информацию о том, что с ним произошло. Просим тех, кто может помочь, обращаться по телефону 8 927 715 22 99 (Александр).
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????