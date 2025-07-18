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Общество

На СВО без вести пропал самарский журналист

САМАРА. 18 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский журналист Олег Новиков без вести пропал в зоне специальной военной операции. Об этом его супруге сообщили в части, к которой он был приписан.

Олег - ветеран войны в Афганистане, участник войны в Югославии. За мужество, проявленное в Афганистане, был награжден в том числе двумя орденами Красного Знамени. С начала 2000-х работал журналистом, писал о криминале и происшествиях. Начинал в газете "Тольяттинское обозрение", с 2010 г. работал на "Волга Ньюс".

После начала СВО переживал, что не может отправиться на передовую по состоянию здоровья - боялся быть обузой в свои почти 60 лет. В апреле 2025 г. все же подписал контракт. Будучи старшим прапорщиком, он возглавил мотострелковое отделение, и уже в начале мая был отправлен "на боевые" на территории ДНР. 15 мая пропал без вести. Супругу получила извещение об этом 11 июля.

Сейчас супруга и дети Олега пытаются получить хоть какую-то информацию о том, что с ним произошло. Просим тех, кто может помочь, обращаться по телефону 8 927 715 22 99 (Александр). 

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