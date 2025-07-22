Жители Сызрани встретили "Поезд Победы"

Во вторник, 22 июля, жители Сызрани — Города трудовой доблести — на станции "Сызрань-1" встретили "Поезд Победы".

Это первая в мире интерактивная выставка с максимальным эффектом присутствия, размещенная в движущемся поезде, который состоит из 10 тематических вагонов. В каждом вагоне поезда-музея — уникальная история времен Великой Отечественной войны, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

В числе первых посетителей — участники специальной военной операции, члены семей участников СВО, многодетная семья, представители военно-патриотических клубов, "Молодой гвардии", "Движение Первых".

Приветствуя посетителей интерактивной выставки, глава города Сергей Володченков отметил, что Сызрань не первый раз встречает "Поезд Победы", и каждый раз выставка вызывает огромный интерес, особенно у детей и молодежи.

"В год 80-летия Великой Победы погружение в историю с максимальным эффектом присутствия приобретает особый смысл. Наши земляки, жители тылового города, приближали победу героическим трудом: обеспечивая фронт боеприпасами и горючим. Символично, что в этот день 22 июля 1942 года на Сталинградский фронт ушел первый эшелон с бензином, произведенным на Сызранском нефтеперерабатывающем заводе, — отметил глава города. — Сегодня мы принимаем уникальный историко-патриотический проект. Для нас это большая честь и дань памяти нашим землякам, сражавшимся за Победу в Великой Отечественной войне. Уверен, что экспозиция музея на колесах не оставит никого равнодушным. От имени всех жителей Города трудовой доблести Сызрани, хочу поблагодарить организаторов за возможность погружения в историю, где на реальных примерах показана цена Великой Победы".

По словам руководителя управления по социальной и молодежной политике Виктора Колосова, интерес к выставке стабильно высокий. "Билеты разобрали в течение часа. Сейчас желающие посетить выставку присоединяются к сформированным группам. Стараемся, чтобы все, кто приехали, смогли ее посетить. В прошлом году почти 1400 сызранцев побывали в "Поезде победы", — добавил он.

Все зарегистрированные посетители выставки формируются по группам — по 12-15 человек. Вход в поезд — с пятиминутным интервалом. В день состав может принять не более 1,5 тыс. человек.

"Эту выставку обязательно должны посетить молодые люди. Пройдя по вагонам "Поезда Победы", история проникает внутрь тебя, ты буквально на себе ощущаешь какой великой ценой завоевана наша Победа. Наше поколение также ответственно за судьбу родины, и мы не имеем права подвести героев той, далекой войны", — сказал участник СВО, выпускник "Школы героев", куратор главы Сызрани Джамал Машаралиев.

Сызрань была выбрана для остановки состава не случайно. Напомним, в годы Великой Отечественной войны в город были эвакуированы 11 крупных предприятий. Выпуск продукции налажен в рекордные сроки — уже в начале декабря, в разгар битвы за Москву, сызранцы отправили фронту партию боеприпасов — 35 тыс. мин. Ключевую роль в снабжении фронта горючим сыграла сызранская нефтянка. 22 июля 1942 г. первые цистерны с бензином, произведенным в Сызрани, были направлены на Сталинградский фронт. За доблестный труд в годы войны государственных наград удостоены более 17 тыс. сызранцев. Именно поэтому президент России Владимир Путин принял решение о присвоении Сызрани почетного звания — Город трудовой доблести.

Окунуться в значимые страницы истории нашей великой страны смогут жители до 19:00 22 июля.

Важно отметить, что организаторами предусмотрена возможность экскурсии в режиме онлайн с помощью 3D-тура на сайте проекта.