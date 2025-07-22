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Общество

Площадка форума "иВолга" готова встречать участников

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 22 июля, в фестивальном парке на Мастрюковских озерах состоялась финальная приемка площадки Молодежного форума ПФО "иВолга" платформы Росмолодежь.Форумы. В обходе территории и рабочем совещании приняли участие представители правительства Самарской области, дирекция форума и профильные ведомства.

Фото: Дирекция молодежного форума ПФО "иВолга"

Участники встречи осмотрели ключевые объекты инфраструктуры форума. Особое внимание было уделено состоянию жилых лагерей, медпунктов, гигиенических зон, систем связи и навигации. Всего на поляне установлено более 600 туристических палаток, включая инклюзивный городок для участников с ограниченными возможностями здоровья. Для комфорта участников созданы гигиенические зоны, установлены душевые, а также организован питьевой режим.

Безопасность участников на поляне обеспечена круглосуточным дежурством спасателей, волонтеров и комендантов. Установлены камеры видеонаблюдения, работают четыре пункта КПП. Помимо этого, при поддержке регионального отделения Движения Первых и ГУ МВД по Самарской области, создан гражданско-патриотический отряд "Ястребы", которые будут принимать активное участие в патрулировании территории форума.

"Важно, что инфраструктура готова не только физически, но и содержательно. Все службы сработали слаженно: от строительства и логистики до медицинского сопровождения и цифрового обеспечения. Мы сделали все, чтобы создать комфортные и безопасные условия для участников. "иВолга" по праву считается одним из самых масштабных и популярных форумов в линейке Росмолодежь.Форумы. В этом году конкурс на участие в форуме составил 20 человек на место. Уверен, мы достойно встретим участников со всей страны и создадим для них пространство, где рождаются инициативы, идеи и настоящая команда", — отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

На совещании с докладами о готовности площадки проведения форума выступили министр молодежной политики Самарской области Владимир Усов, директор форума Кристина Гнатюк и заместитель директора по безопасности Александр Шилин. Участники обсудили логистику, безопасность, техническое оснащение и ключевые элементы образовательной и культурной программ. Отдельное внимание было уделено вопросам медицинского сопровождения, координации волонтеров, питанию и приему делегаций.

"При подготовке к "иВолге" в первую очередь внимание уделялось двум аспектам: комфортному пребыванию здесь всех участников, гостей, экспертов и, в первую очередь, обеспечению безопасности. Сегодня мы прошли территорию всего лагеря и убедились, что эти задачи однозначно выполнены", — подчеркнул федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев.

"иВолга" соберет 1400 участников из 80 субъектов Российской Федерации. В течение шести дней их ждет образовательная и культурная программа, сюжетная игра, экскурсии, встречи, грантовые конкурсы и спортивные события.

С 22 июля и до завершения форума 29 июля территория фестивального парка будет закрыта для туристических посещений. В целях безопасности, без предварительной аккредитации, которая уже завершена, доступ на площадку невозможен.

Организаторами Молодежного форума ПФО "иВолга" выступают правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя президента Российской Федерации в ПФО при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодежь.Форумы.

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