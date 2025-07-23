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Общество

Квас стал самым популярным летним напитком у жителей Самарской области

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС AdTech выяснила, какие напитки предпочитают летом в регионах России. Исследование показало, что наиболее популярными напитками у жителей Самарской области стали квас, холодный чай и морсы.

Согласно данным опроса МТС AdTech, более 60% жителей страны стали меньше употреблять алкогольные напитки, из них 35% — сократили употребления крепкого алкоголя. Тренд на здоровый образ жизни прослеживается и в уменьшении потребления сладких газированных напитков (34% респондентов) и энергетиков (33%).

За последний год 61% россиян стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе. Квас стали пить чаще 26% респондентов. Стоит отметить, что покупные летние напитки пользуются у опрошенных большей популярностью, чем напитки, приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки, и только каждый пятый (22%) готовит их сам.

Самым популярным летним напитком в Приволжском округе является квас. В любви к нему признаются 29% респондентов. Популярны также компоты и морсы, а также холодный чай и газировка. Реже всего отдают предпочтение свежевыжатым сокам и кофе со льдом.

МТС AdTech: предпочтения летних напитков по федеральным округам

 

Вода с добавлением сока

Квас

Сладкие газированные напитки

Компот и морс

Молочный коктейль

Кофе со льдом и холодный кофе

Холодный чай

Свежевыжатые соки (фреш)

Дальневосточный

8%

25%

12%

17%

6%

7%

17%

9%

Приволжский

7%

29%

12%

15%

8%

7%

18%

5%

Северо-Западный

7%

28%

12%

13%

7%

9%

18%

7%

Северо-Кавказский

8%

24%

15%

13%

9%

12%

13%

5%

Сибирский

7%

30%

12%

15%

6%

7%

16%

6%

Уральский

10%

25%

14%

14%

9%

6%

16%

7%

Центральный

9%

27%

11%

14%

8%

8%

17%

7%

Южный

8%

24%

13%

17%

8%

9%

15%

5%

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