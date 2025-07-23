Квас стал самым популярным летним напитком у жителей Самарской области

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса МТС AdTech выяснила, какие напитки предпочитают летом в регионах России. Исследование показало, что наиболее популярными напитками у жителей Самарской области стали квас, холодный чай и морсы.
Согласно данным опроса МТС AdTech, более 60% жителей страны стали меньше употреблять алкогольные напитки, из них 35% — сократили употребления крепкого алкоголя. Тренд на здоровый образ жизни прослеживается и в уменьшении потребления сладких газированных напитков (34% респондентов) и энергетиков (33%).
За последний год 61% россиян стали чаще пить воду, в том числе газированную и минеральную, 31% — увеличили потребление чая, 27% — кофе. Квас стали пить чаще 26% респондентов. Стоит отметить, что покупные летние напитки пользуются у опрошенных большей популярностью, чем напитки, приготовленные самостоятельно — 78% опрошенных покупают напитки, и только каждый пятый (22%) готовит их сам.
Самым популярным летним напитком в Приволжском округе является квас. В любви к нему признаются 29% респондентов. Популярны также компоты и морсы, а также холодный чай и газировка. Реже всего отдают предпочтение свежевыжатым сокам и кофе со льдом.
МТС AdTech: предпочтения летних напитков по федеральным округам
|
Вода с добавлением сока
|
Квас
|
Сладкие газированные напитки
|
Компот и морс
|
Молочный коктейль
|
Кофе со льдом и холодный кофе
|
Холодный чай
|
Свежевыжатые соки (фреш)
|
Дальневосточный
|
8%
|
25%
|
12%
|
17%
|
6%
|
7%
|
17%
|
9%
|
Приволжский
|
7%
|
29%
|
12%
|
15%
|
8%
|
7%
|
18%
|
5%
|
Северо-Западный
|
7%
|
28%
|
12%
|
13%
|
7%
|
9%
|
18%
|
7%
|
Северо-Кавказский
|
8%
|
24%
|
15%
|
13%
|
9%
|
12%
|
13%
|
5%
|
Сибирский
|
7%
|
30%
|
12%
|
15%
|
6%
|
7%
|
16%
|
6%
|
Уральский
|
10%
|
25%
|
14%
|
14%
|
9%
|
6%
|
16%
|
7%
|
Центральный
|
9%
|
27%
|
11%
|
14%
|
8%
|
8%
|
17%
|
7%
|
Южный
|
8%
|
24%
|
13%
|
17%
|
8%
|
9%
|
15%
|
5%
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????