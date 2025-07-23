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Общество

В селе Покровка Нефтегорского района досрочно завершен капремонт детского сада

НЕФТЕГОРСК. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 23 июля, в с. Покровка состоялось открытие обновленного детского сада. Капитальный ремонт, проведенный в рамках государственной программы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных организаций и их инфраструктуры на территории Самарской области", завершен раньше запланированного срока. Это первая за сорок лет капитальная реновация здания дошкольного учреждения, построенного в 1985 году.

Фото: Волжская коммуна

В рамках модернизации проведены работы по обновлению инфраструктуры, утеплению фасада, ремонту кровли и инженерных сетей. Установлены системы безопасности: автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, видеонаблюдение, охранная сигнализация. Закуплена новая мебель, отремонтирован пищеблок.

Губернатор Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал недопустимость срыва сроков реконструкции и ремонта социальных объектов. В преддверии нового учебного года реновация зданий образовательных учреждений региона находится на особом контроле. В Самарской области за счет средств федерального и регионального бюджетов проводится капитальный ремонт 182 школ и детских садов. На это приоритетное направление из областного бюджета выделено 3,8 млрд рублей. Реализация этих проектов позволит не только укрепить материально-техническую базу образовательных организаций, но и повысить уровень доступности качественного образования в Самарской области.

"Задача по созданию комфортных и безопасных условий для получения детьми современного образования поставлена губернатором Вячеславом Федорищевым. Комфортные и безопасные условия для получения детьми современного образования — это направление в фокусе внимания правительства Самарской области. Сегодняшний объект — подтверждение тому, что поручение губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева выполняется", — отметил министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

На открытии обновленного детского сада с. Покровка присутствовали коллектив и родители воспитанников детского дошкольного образовательного учреждения, представители органов местного самоуправления, жители села. Юлия Сергеева от имени родителей поблагодарила главу области за внимание к вопросам создания комфортной образовательной среды и активную работу по улучшению условий обучения детей: "Мы видим, как много сил и души вложено в обновление нашего сада. Для нас важно, что наши дети теперь будут расти и развиваться в таком теплом, уютном и красивом месте".

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