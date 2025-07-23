Свыше 23 тыс. жителей Самарской области получили новое жилье по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Более 23 тысяч жителей Самарской области обеспечены новым жильем благодаря реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в современный и надежный жилой фонд является одной из главных задач нацпроекта, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

С 2019 г. новое жилье получили 23 400 человек, а объемы расселения из аварийного фонда в регионе составили 374,6 тысяч квадратных метров. Граждане, включённые в программу, получают всестороннюю поддержку и своевременную информацию от специалистов областного правительства и местных администраций, сопровождающих их на каждом этапе переселения.

В настоящее время в программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья участвуют 24 муниципальных образования региона, что составляет более половины от общего числа муниципалитетов Самарской области. Лидерами реализации программы являются Волжский и Сергиевский районы, а также города Отрадный и Чапаевск, которые уже завершили первый этап переселения и приступили к реализации новых проектов.

Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым поставлена задача в ближайшие годы нарастить темпы реализации программы.

"По поручению главы региона в бюджете Самарской области заложены беспрецедентные средства на переселение — в среднем в районе пяти миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Таких сумм раньше не было. В среднем это позволит приобретать порядка 50 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. В первую очередь эти средства будут направлены в Самару, потому что тут наибольшее количество таких объектов — более 260 тысяч квадратных метров. Также мы отдельно работаем с каждым муниципалитетом, где есть дома, требующие расселения", — говорит министр строительства Самарской области Александр Фомин.