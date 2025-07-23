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Общество

Свыше 23 тыс. жителей Самарской области получили новое жилье по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 23 тысяч жителей Самарской области обеспечены новым жильем благодаря реализации национального проекта "Инфраструктура для жизни". Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в современный и надежный жилой фонд является одной из главных задач нацпроекта, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

С 2019 г. новое жилье получили 23 400 человек, а объемы расселения из аварийного фонда в регионе составили 374,6 тысяч квадратных метров. Граждане, включённые в программу, получают всестороннюю поддержку и своевременную информацию от специалистов областного правительства и местных администраций, сопровождающих их на каждом этапе переселения.

В настоящее время в программе переселения граждан из ветхого аварийного жилья участвуют 24 муниципальных образования региона, что составляет более половины от общего числа муниципалитетов Самарской области. Лидерами реализации программы являются Волжский и Сергиевский районы, а также города Отрадный и Чапаевск, которые уже завершили первый этап переселения и приступили к реализации новых проектов.

Губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым поставлена задача в ближайшие годы нарастить темпы реализации программы.

"По поручению главы региона в бюджете Самарской области заложены беспрецедентные средства на переселение — в среднем в районе пяти миллиардов рублей ежегодно до 2028 года. Таких сумм раньше не было. В среднем это позволит приобретать порядка 50 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. В первую очередь эти средства будут направлены в Самару, потому что тут наибольшее количество таких объектов — более 260 тысяч квадратных метров. Также мы отдельно работаем с каждым муниципалитетом, где есть дома, требующие расселения", — говорит министр строительства Самарской области Александр Фомин.

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