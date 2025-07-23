В Самарской области благодаря нацпроекту появился новый сервис для семей с детьми

В Самарской области в рамках национального проекта "Семья" заработал новый социальный сервис - пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей до 1,5 года. Дополнительные меры поддержки семей детьми вводятся в регионе по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

"Мы не только продолжим оказывать все меры поддержки семьям с детьми, которые уже действуют в регионе, но будем их совершенствовать и расширять", - заявил глава региона, представляя программу социально-экономического развития Самарской области.

С июля 2025 г. пункты проката бесплатно предоставляют предметы первой необходимости всем нуждающимся семьям, живущим в Самарской области и имеющим новорожденных детей до 1,5 лет. В их число входят одинокие родители (усыновители), студенческие и молодые семьи, многодетные семьи, семьи участников СВО и семьи с детьми-инвалидами.

Перечень предметов первой необходимости включает в себя 20 наименований - это коляски, кроватки, ходунки, стульчики для кормления, автолюльки и автокресла, пеленальные столики, манежи, ванночки, термосумки для хранения бутылочек, стерилизаторы и другие полезные для родителей вещи. Предметы первой необходимости выдаются бесплатно на срок до 6-ти месяцев и должны быть возвращены до достижения ребенком возраста полутора лет.

"Каждый родитель может взять до четырех предметов при первом обращении, а потом при необходимости может продлить срок использования - от трех месяцев до полугода", - говорит директор Комплексного центра социального обслуживания населения Восточного округа Алексей Эккерт.

В июне для пунктов проката была закуплена первая большая партия предметов первой необходимости. С начала работы сервиса уже поступило около 50 заявлений от желающих воспользоваться услугами пунктов проката.

Людмила Киблер из Отрадного одной из первых воспользовалась новой социальной услугой. Ее дочке Эмилии сейчас 4 месяца, о новой социальной услуге Людмила узнала в комплексном центре соцобслуживания. Подала заявление, а уже через два дня ей доставили домой матрас в детскую кроватку, шезлонг и стул для кормления.

"Все вещи новые, качественные, пришли в заводской упаковке. Это большая поддержка для нашей семьи, потому что расходы на ребенка достаточно существенны. Прокат также помогает сэкономить место в доме, потому что после использования я все верну", - говорит она.

Чтобы воспользоваться услугами проката необходимо обратиться в комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства, который ведет прием документов от граждан. Выдачу предметов в прокат (заключение договора, доставку на дом предметов первой необходимости) производит АНО Самарский областной центр социального обслуживания населения "Самарский". После подачи документов в комплексный центр необходимые предметы также можно забрать самостоятельно по адресу: г. Самара, ул. Сердобская, 14, тел. 8(846)246-54-90.