Потерявшая дом многодетная семья обратилась к губернатору Вячеславу Федорищеву

К губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву обратилась многодетная семья Сидоренко из пос. Спутник.

В мае 2025 г. у них сгорел дом.

Сейчас семье оказывают всю возможную поддержку, уже выплатили материальную помощь 200 тыс. рублей. Параллельно ведется работа по выделению земельного участка для многодетных. Также семье Сидоренко предоставят временное жилье. Уже начался ремонт в трехкомнатной квартире, куда сможет переехать семья.

Осенью у Сидоренко родится шестой ребенок, и они смогут участвовать в госпрограмме по улучшению жилищных условий, а также получить выплату в 2026 году.