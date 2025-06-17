Потерявшая дом многодетная семья обратилась к губернатору Вячеславу Федорищеву

К губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву обратилась многодетная семья Сидоренко из пос. Спутник.
В мае 2025 г. у них сгорел дом.
Сейчас семье оказывают всю возможную поддержку, уже выплатили материальную помощь 200 тыс. рублей. Параллельно ведется работа по выделению земельного участка для многодетных. Также семье Сидоренко предоставят временное жилье. Уже начался ремонт в трехкомнатной квартире, куда сможет переехать семья.
Осенью у Сидоренко родится шестой ребенок, и они смогут участвовать в госпрограмме по улучшению жилищных условий, а также получить выплату в 2026 году.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р