16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тренд на добро: 71% жителей Самары хотят попробовать новые форматы благотворительности В Чапаевске стартовал проект "Забота о СВОих" Артист IVAN выставил на Авито обложку к новому треку в поддержку Фонда "Обнажённые сердца" В Губернской думе начал работу Центр по работе с обращениями граждан "Все к лучшему": "Пятёрочка" запустила интерактивный гид по добрым делам

Соцподдержка Общество

Тренд на добро: 71% жителей Самары хотят попробовать новые форматы благотворительности

САМАРА. 5 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всероссийское исследование, которое провел Авито, показало, что более половины (55%) россиян сейчас участвуют в благотворительных проектах. В Самаре помощь оказывают 58% жителей. При этом 7 из 10 всех опрошенных в России заинтересованы в ближайшее время опробовать новые механики взаимопомощи. Среди тех, кто уже вовлечен в социальные проекты, эта доля еще выше — она составляет 91%.

Каждый второй из всех участвующих в благотворительности совершает материальные пожертвования: помогает вещами, продуктами, деньгами, покупает продукцию фондов, передает кешбэк и пр. 16% помогают "действиями": вовлечены в волонтерство, участвуют в благотворительных проектах, оказывают информационную и другую поддержку фондам. Остальные 34% совмещают оба формата: финансовую помощь и практическое участие.

Чаще вовлечены в благотворительность в России женщины: 31,8% делают пожертвования вещами и продуктами (против 18,2% мужчин), а 26,8% — денежные переводы (против 16,7%).

Люди старше 65 лет проявляют большую активность в пожертвованиях, чем молодежь и люди среднего возраста — 32,1% против 19% у молодых, передают вещи и продукты, а 25,6% совершают денежные переводы. Молодежь (18–24) отличается тем, что им присуще помогать "действиями" — они чаще участвуют в волонтерских активностях, благотворительных проектах, оказывают информационную поддержку (35% против 25% по всей остальной выборке).

В первую очередь россияне готовы помогать детям — сиротам, детям с ОВЗ, из малоимущих семей (эту группу выделили 28% респондентов). На втором месте — помощь животным (19%), замыкает тройку лидеров по популярности поддержка людей в трудной жизненной ситуации (бездомных, малоимущих и др.), она важна для 18% респондентов. Далее идут благотворительная помощь пожилым людям (15%), участие в экологических проектах (12%), благотворительность в сфере культуры и образования (4%), а также развитие талантов (4%).

В Самаре более популярны, чем в среднем по России, благоустройство территорий и участие в субботниках — 26% жителей уже вовлечены в эту деятельность.

Почти половина россиян (46%) считают значимой специальную отметку на объявлениях о товарах и услугах, например, "Знак добра" на Авито, которая указывает, что часть средств от продажи пойдет на благотворительность. 16% из них всегда отдают приоритет именно таким предложениям. Более ярко этот тренд проявляется среди россиян с высоким материальным положением: 60% из них обращают внимание на подобные отметки (vs 46% среди остальных).

Треть россиян (32,9%) считает, что искусственный интеллект может быть полезным при развитии социальных механик (ИИ). Респонденты отмечают, что ИИ в перспективе будет объективнее и быстрее находить нуждающихся и эффективнее контролировать процессы. В группе молодежи 18–24 лет этот показатель достигает 51%. Среди тех, кто уже вовлечен в поддержку нуждающихся, эта доля составляет 43% (против 21% среди тех, кто в настоящее время не оказывает помощь другим).

Главный фактор при выборе благотворительной организации или проекта — это прозрачность и отчетность о том, куда идут средства. Он важен для 63% опрошенных россиян. Чем старше "помогающий", тем более значимым становится этот критерий: от 52% среди 18—24-летних до 75% в группе 65+ лет.

В топ-5 важных факторов также вошли положительные отзывы о проекте (34%), надежная репутация (31%), ориентированность на конкретный результат (29%) и возможность личного участия в процессе (25%). Для молодежи при выборе благотворительной организации гораздо важнее возможность личного участия в процессе (31% против 21% среди остальных), удобные инструменты (18% против 13% среди остальных) и участие известных брендов в проекте (15% против 6% среди остальных).

Опрос был проведен в апреле 2025 года в онлайн-формате, в нем приняли участие 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 65+ лет из всех федеральных округов России. Вопросы предполагали множественный выбор и открытые ответы.

Гид потребителя

Последние комментарии

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Avangard Lawyer 25 октября 2023 21:19 Участнику специальной военной операции отказывают в реабилитации

Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:17 Четырехлетний мальчик нуждается в дорогостоящем лечении

Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !

Юрий Жаворонков 29 августа 2018 11:44 Сбербанк и "Память поколений" передали ветеранам в Самаре медицинское оборудование и медикаменты

С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.

Светлана Асонова 12 февраля 2018 18:41 В области начали прием заявлений от родителей на ежегодную денежную выплату к Пасхе

Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р

Фото на сайте

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самаре 14 детей-сирот получили ключи от квартир

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

В Самарской филармонии чествовали лучшие семьи губернии

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Жигулевская ГЭС наградила финалистов конкурса "Код энергии"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1