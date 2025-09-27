7 октября изменится расписание электричек "Новокуйбышевск - Тольятти"

В Самарской области 7 октября вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
Отменяются пригородные поезда:
1. № 7124/7123 Новокуйбышевская (отпр. 17.44) — Тольятти (приб. 20.07)
2. № 7130/7129 Тольятти (отпр. 20.56) — Новокуйбышевская (приб. 23.17)
Изменяется расписание пригородных поездов:
1. поезд № 7126/7125 Тольятти (отпр. 17.08) — Новокуйбышевская (приб. 19.31) устанавливается сообщением Тольятти (отпр. 17.08) — Самара (приб. 19.05) на участке Самара — Новокуйбышевская отменяется;
2. поезд № 7128/7127 Новокуйбышевская (отпр. 19.46) — Тольятти (приб. 22.05) устанавливается сообщением Самара — Тольятти на участке Новокуйбышевская — Тольятти отменяется, проследует по измененному расписанию Самара (отпр. 19.26) — Тольятти (приб. 21.34);
3. поезд № 7381 Жигулевское Море (отпр. 21.52) — Жигулевск (приб. 22.08) проследует по измененному расписанию Жигулевское Море (отпр. 21.23) — Жигулевск (приб. 21.39).
Полностью с расписанием можно ознакомиться на сайте СППК.
