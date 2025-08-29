Семье мальчика, убитого футбольными воротами, выплатят 1 млн рублей

Семье 10-летнего мальчика, убитого футбольными воротами в с. Старый Аманак в Похвистневском районе, выплатят 1 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.
В соответствии с документом, семье погибшего ребенка будет предоставлена единовременная социальная выплата в размере 1 млн рублей на оказание разовой материальной помощи. Деньги на счет перечислит министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Это произойдет в течение 10 дней после того, как в ведомство поступят письменные заявления и документы, подтверждающие право на получение выплаты.
Напомним, 14 августа в селе Старый Аманак Похвистневского района произошла трагедия: вечером подростки пришли на территорию школы. Там на спортивной площадке они играли в футбол. В какой-то момент на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб.
Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Позже делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.