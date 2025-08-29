16+
Соцподдержка Общество

Семье мальчика, убитого футбольными воротами, выплатят 1 млн рублей

САМАРА. 29 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Семье 10-летнего мальчика, убитого футбольными воротами в с. Старый Аманак в Похвистневском районе, выплатят 1 млн рублей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства Самарской области.

В соответствии с документом, семье погибшего ребенка будет предоставлена единовременная социальная выплата в размере 1 млн рублей на оказание разовой материальной помощи. Деньги на счет перечислит министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Это произойдет в течение 10 дней после того, как в ведомство поступят письменные заявления и документы, подтверждающие право на получение выплаты.

Напомним, 14 августа в селе Старый Аманак Похвистневского района произошла трагедия: вечером подростки пришли на территорию школы. Там на спортивной площадке они играли в футбол. В какой-то момент на 10-летнего мальчика упали футбольные ворота. В результате ребенок погиб. 

Самарские следователи возбудили уголовное дело по факту халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Позже делом заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин.

