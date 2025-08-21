16+
В Самарскую область переезжают молодые специалисты из других регионов России

21 АВГУСТА.
С целью привлечения трудовых ресурсов из других регионов молодым людям, переселившимся в Самарскую область и трудоустроившимся на региональные предприятия, оказывается финансовая поддержка.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Марина Савинкова родилась на Украине, в 2012 году переехала в Россию. Ей всегда была близка тема заботы о животных — отучившись на зоотехника в Самарском государственном аграрном университете, до осени прошлого года она трудилась в Оренбургской области зоотехником-репродуктологом, заботилась о поголовье коров на мясном производстве. Но желание развиваться и двигаться вперед привело ее к решению о переезде в Самарскую область.

Из соцсетей Марина узнала, что служба занятости Самарской области предоставляет такую меру поддержки, как "Переезд под ключ", которая направлена на помощь молодым специалистам в переезде для трудоустройства и закрепления на новом рабочем месте. Программа помогает найти востребованную и хорошо оплачиваемую работу по профилю и обеспечивает всестороннюю поддержку при переезде.

В октябре 2024 года Марина обратилась в службу занятости Самарской области и подала заявление на получение социальной выплаты по программе переселения молодежи из других регионов России. Специалисты центра занятости оперативно провели собеседование, по результатам которого женщине предложили работу главным зоотехником в одном из наиболее крупных и животноводческих комплексов региона, ООО "Радна", который расположен в Богатовском районе Самарской области. Поголовье коров большое — более 1300 животных, в сутки комплекс дает 33 тонны молока.

Близкие идею Марины Савинковой о переезде подержали — сначала она переехала сама, а через несколько месяцев семья воссоединилась — муж Марины устроился на предприятие электриком, дети учатся в местной школе.

"Главная моя задача — заботиться о здоровье коров, обеспечивать их воспроизводство и поддерживать высокий уровень надоя. На новом месте работы освоилась быстро — это командная работа, все друг другу помогают. Порадовало, насколько оперативно и четко отработали специалисты центра занятости — не ожидала, что переезд по программе "Переезд под ключ" будет таким быстрым и успешным, а выплата очень помогла освоиться на новом месте", — поделилась Марина.

С начала реализации меры поддержки ей воспользовались более 200 человек.

"Федеральная программа работает эффективно — в Самарскую область переезжают жить и работать молодые и профессиональные жители других регионов, — отметил руководитель центра занятости Богатовского района Евгений Пирожков. — Критерии отбора в эту программу просты: возраст — до 35 лет включительно, востребованная специальность и желание работать на благо Самарской области.

Предусмотрена выплата в размере 200 тысяч рублей — 40 тысяч рублей выплачиваются сразу, остальная сумма выплачивается ежеквартально, в течение года".

Кстати, уже на этой неделе Марина Савинкова получит последнюю выплату в 40 тысяч рублей, но менять место работы не планирует. Самарская область и Богатовский район — ее новый дом, где все ее близкие счастливы и строят большие планы на будущее.

Узнать подробнее о возможности получить поддержку от службы занятости можно по телефону контакт-центра службы занятости: 8-800-302-15-44.

