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Общество

АО "Транснефть - Приволга" содействует устойчивому развитию сельских территорий в Самарской области

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" продолжает реализацию масштабной программы социального партнёрства, направленную на комплексное развитие регионов своего присутствия. В 2024 году предприятие оказало финансовую поддержку ключевым инициативам в рамках федеральной государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий", реализуемой Правительством Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель проекта — формирование современной и комфортной среды для жизни в сельской местности, развитие социальной инфраструктуры, повышение доступности услуг, а также укрепление культурной и образовательной базы муниципальных образований.

Одним из наиболее значимых результатов сотрудничества стало преображение посёлка Серноводск Сергиевского муниципального района. В поселке обновлены объекты социальной инфраструктуры, обустроены новые места отдыха и досуга. Полностью обновлено здание ГБОУ СО СОШ "Образовательный центр имени Героя Советского Союза В. В. Субботина", в которой обучаются почти 400 детей из Серноводска и близлежащих населенных пунктов. Внутренние помещения школы выполнены в светлых тонах с яркими акцентами, на стенах появились мотивирующие цитаты, а также информация по краеведению. Построены зоны отдыха, закуплено цифровое и лабораторное оборудование. В кабинетах физики, химии, биологии установили сенсорные и интерактивные панели. Также была оборудована мастерская со слесарными и токарными станками для мальчиков и кабинет домоводства для девочек. Сегодня школа — это не просто учебное заведение, а современный образовательный центр, оснащённый по последнему слову техники, предоставляющий детям возможности для глубокого интеллектуального и творческого развития.

После капитальной реконструкции открылся Серноводский Дом культуры (МАУК "Межпоселенческий культурно-досуговый центр"). ДК возводился на базе исторического здания дворянского театра 1908 года постройки. Проведен капитальный ремонт с укреплением фундамента, утеплением здания, заменой системы отопления и электропроводки. В процессе ремонта проведена модернизация внутренних помещений. Сегодня это современное культурное пространство, где проходят концерты, выставки, мастер-классы, творческие встречи. Дом культуры стал местом притяжения для детей, молодёжи и пожилых людей, способствуя развитию творческих инициатив и общественной активности.

Также в посёлке построен музейный комплекс "Серная жемчужина", ставший не только хранилищем уникального культурно-исторического наследия, но и образовательной площадкой для школьников и туристическим маршрутом для гостей региона. Музей способствует формированию чувства сопричастности к истории малой родины, укрепляя идентичность и гордость за свой край. Оригинальное здание сферической формы вмещает два выставочных пространства и зону для проведения мастер-классов. Рядом с музеем расположены сухой фонтан, зоны отдыха с бесплатным вайфаем, сценическая площадка. Установлен памятник защитникам всех поколений, чтобы рядом с ним проводились митинги памяти и патриотические акции с участием молодежи.

Еще один важный этап программы — строительство административного здания для размещения многофункционального центра (МФЦ). Это шаг к повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг, сокращению времени и усилий жителей при решении повседневных вопросов. МФЦ — один из важнейших элементов "умной" социальной инфраструктуры, ориентированной на удобство и эффективность. Помимо МФЦ в здании находится центр социального обслуживания и администрация сельского поселения.

АО "Транснефть - Приволга" традиционно уделяет большое внимание вопросам устойчивого развития, корпоративной социальной ответственности и партнерства с регионами. В основе всех проектов лежит ключевой принцип: "Забота о людях начинается с конкретных дел". Предприятие активно поддерживает инициативы в области образования, здравоохранения, культуры, экологии и спорта, способствуя повышению качества жизни людей в регионах присутствия.

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