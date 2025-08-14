16+
Соцподдержка Общество

Многодетные семьи Самарской области получают помощь при подготовке детей в школу

САМАРА. 14 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Более 43 тысяч многодетных семей проживают в Самарской области в настоящее время. Все они получают различные меры поддержки, предусмотренные федеральным и региональным законодательством.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Одной из востребованных мер финансовой помощи является ежегодная выплата на приобретение школьной и спортивной формы. Она предоставляется в рамках национального проекта "Семья", который реализуется по решению президента России Владимира Путина.

"Помогаем многодетным семьям собрать детей в школу. На каждого ребенка из многодетной семьи выделяем по 11 тысяч рублей на приобретение школьной и спортивной формы", — сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Обратиться за выплатой можно по 31 октября 2025 года. Заявление подается на портале "Госуслуги" или в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Все сведения, необходимые для назначения выплаты, запрашиваются в автоматизированном режиме, в рамках межведомственного взаимодействия, но при желании можно их предоставить и самостоятельно. К заявлению прикрепляется единственный документ (фото или скан) — справка об обучении детей в общеобразовательной организации.

Кроме того, при подаче заявления через Госуслуги необходимо учесть, что сведения о семье должны находиться в Реестре многодетных семей. Для актуализации данных предварительно на Госуслугах нужно подать заявление на выдачу удостоверения многодетной семьи единого федерального образца, если этого не сделано заранее. Также можно обратиться лично в управление социальной защиты по месту жительства.

Возможностью подать заявление в электронном виде воспользовалась и многодетная мама Валерия Касаткина из Новокуйбышевска. Вместе с мужем Александром они воспитывают трех дочек: Алиса и Ульяна учатся в школе, а младшая Машенька родилась в мае этого года.

Как признаются родители, государство оказывает существенную помощь. Семья получает все меры социальной поддержки, положенные им, как многодетным. Например, компенсация оплаты ЖКУ в размере 50% и др. После рождении младшей дочери получили региональный семейный капитал 100 тысяч рублей.

В этом году многодетной семье собрать детей в школу помогает региональная выплата на приобретение школьной и спортивной одежды. Данная мера поддержки предоставляется постоянно проживающим в Самарской области многодетным семьям на каждого школьника, без учета доходов семьи.

"Очень здорово, что такая мера поддержки у нас есть. Конечно нам, как многодетной семье это большое подспорье, можно все необходимое для школы приобрести для старших девочек. Девчонки же модницы, и их хочется одеть понарядней, а тут такая хорошая помощь от государства", — поделилась многодетная мама Валерия Касаткина.

"Прием заявлений на выплату для приобретения школьной и спортивной формы мы начали с 1 августа. Родители отмечают, что очень удобно подавать заявление через портал Госуслуг. До 31 октября есть время, чтобы подать заявление, так что все успеют! И, поскольку выплата эта — для многодетных родителей, то необходимо актуализировать или подтвердить статус многодетной семьи в управлении соцзащиты или на Госулугах, если это по каким-то причинам не сделано раньше. Выплата предоставляется без учета дохода семьи", — говорит Анна Моисеева, руководитель управления по г. о.Новокуйбышевск ГКУ СО "Главное управление социальной защиты населения Поволжского округа".

В прошлом году данная выплата была предоставлена на 65 057 школьников из многодетных семей.
Подробную информацию о порядке предоставления выплаты можно узнать, позвонив в контакт-центр министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области по многоканальному телефону 8 800 100 56 61.

