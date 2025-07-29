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Более 50 специалистов в этом году трудоустроились в медучреждения региона по программе "Земский доктор/Земский фельдшер"

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году участниками программы "Земский доктор/Земский фельдшер" в Самарской области уже стали 56 специалистов. Один из медработников трудоустроился по программе в Челно-Вершинскую центральную районную больницу. Фельдшер Светлана Хайртынова оказывает медицинскую помощь жителям села Краснояриха.

министерство здравоохранения Самарской области

Медработник имеет богатый профессиональный опыт, включая работу в Роспотребнадзоре. Она прошла дополнительное обучение, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь жителям села.
"Я рада вернуться к практической медицине и помогать людям, — рассказала Светлана Хайртынова. — Работа в селе имеет свою специфику — в основном я оказываю помощь пожилым пациентам. На данный момент к участку прикреплено 235 человек. Программа "Земский фельдшер" стала для меня отличной возможностью не только реализовать себя, но и получить финансовую поддержку".

Специалист получила 750 тыс. руб. по кадровой программе.

"Помимо федеральных и региональных кадровых программ, у нас в районе реализуется комплекс мер для поддержки молодых медработников: единовременные подъемные выплаты в размере 200 000 рублей, программа строительства жилья для специалистов на селе, компенсация коммунальных услуг и аренды жилья в течение первых трех лет", — отметила главный врач больницы Валентина Иванова.
Обеспечение медучреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта "Продолжительная и активная жизни", который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина. До конца года в рамках программы планируется трудоустроить еще 110 медработников.

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