Волонтеры "Самаранефтегаза" помогли детям собраться к школе

Благотворительная акция "К школе готов!" объединила сотрудников предприятия в желании помочь подрастающему поколению.

В преддверии Дня знаний "Самаранефтегаз", дочернее общество НК "Роснефть", провел традиционную благотворительную акцию "К школе готов!". Масштабная инициатива была направлена на поддержку детей из многодетных, малообеспеченных семей, ребят, оставшихся без попечения родителей, а также семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

В течение августа сотрудники предприятия активно собирали все необходимое для учебы. В итоге силами волонтеров был сформирован целый склад канцелярских товаров. В списке — всё, что может понадобиться школьнику на уроках: от простых шариковых ручек, блокнотов и обложек для учебников до материалов для творчества — альбомов для рисования, гуаши, цветных карандашей, картона и пластилина. Особое внимание уделили качеству и яркости принадлежностей, чтобы они могли порадовать детей и мотивировать их к занятиям.

"Мы понимаем, как важно для каждого ребенка иметь все необходимое для учебы, — отмечает начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью, внутренним коммуникациям и корпоративной культуре — пресс-секретарь АО "Самаранефтегаз" Наталья Сычева. — Поэтому мы ежегодно проводим акцию "К школе готов!", чтобы помочь детям из нуждающихся семей почувствовать себя уверенно и комфортно в начале учебного года".

Собранные комплекты были переданы Самарскому социальному центру поддержки семьи "Семья". Сотрудники центра обеспечат адресное распределение наборов, чтобы помощь своевременно дошла до тех, кто в ней больше всего нуждается.

Акция "К школе готов!" стала для "Самаранефтегаза" доброй традицией и ярким примером корпоративной социальной ответственности.