СберУниверситет объявил тему IX конференции "Больше чем обучение"

24 октября 2025 года состоится IX конференция "Больше чем обучение", одна из крупнейших конференций в области образования в России. Тема этого года — "Homo cogitans: шаг в новый этап эволюции человека". Эксперты будут говорить о том, что значит быть человеком, мыслящим в мире искусственного интеллекта.

Традиционно откроет конференцию и первую сессию Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. Тема дискуссии — "Мышление и обучение в эпоху ИИ". Собеседниками Германа Грефа будут Ник Шеклтон-Джонс, эксперт в сфере L& D и глава Shackleton Consulting, автор бестселлера "Как люди учатся", и Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов.

В этом году конференция впервые пройдет сразу в нескольких локациях. Кампус СберУниверситета станет площадкой трека "Развитие организаций", на которой будут обсуждаться изменения в мышлении в эпоху ИИ и создание продуктивной среды для прорывных инноваций. Среди ключевых вопросов дискуссий: как сделать так, чтобы команда могла решать задачи, которые один человек решить не способен, каким образом формировать интеллектуальный капитал организаций и другие.

В основном треке выступят ведущие эксперты и практики из разных сфер — бизнеса, науки, образования и культуры. В числе спикеров:

Максим Поташев, математик, маркетолог, бизнес-тренер, магистр телеигры "Что? Где? Когда?";

Эрнесто Инаркиев, российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы, эксперт в области развития эффективного мышления через игротехники;

Крейг Винг, футуролог, эксперт по стратегическому мышлению, предприниматель и автор бестселлера "Four Future Seasons" (№ 1 на Amazon);

Лю Сюньюй, главный научный эксперт Xiaomi по изучению пользовательского опыта и автор продуктовой стратегии корпорации;

Хэ Биньцюань, директор по обучению и цифровой аналитике в университете Taobao, заместитель генерального директора Alibaba Cloud University.

Артем Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера.

Второй трек конференции будет посвящен высшему образованию и организуется в партнёрстве с университетом МИСИС на его площадке. Среди спикеров трека — ректоры ведущих российских университетов: Алевтина Черникова (МИСИС), Дмитрий Ливанов (МФТИ), Никита Анисимов (НИУ ВШЭ), Илья Обабков (УрФУ) и другие представители вузовского сообщества.

Третий трек "Непрерывное развитие" пройдет онлайн и будет интересен тем, для кого актуален вопрос выбора профессии, родителям, а также всем, кто хочет учиться и развиваться. Среди спикеров трека: Александр Федяков ("Школа 21"), Андрей Сизов (Фоксфорд) и другие.

В 2024 году конференция "Больше чем обучение" собрала более 1100 очных участников и свыше 17 тыс. зрителей онлайн. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Актуальная информация и новости будут доступны на сайте СберУниверситета.