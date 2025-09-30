16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Завершился II этап XV Национальной научно-технической конференции: определены 49 финалистов "КуйбышевАзот" поддержал Чемпионат России по парусному спорту Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году СберУниверситет объявил тему IX конференции "Больше чем обучение" "Транспорт Будущего" приняли рекордное количество гостей

Образование Общество

СберУниверситет объявил тему IX конференции "Больше чем обучение"

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 210
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter
Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

24 октября 2025 года состоится IX конференция "Больше чем обучение", одна из крупнейших конференций в области образования в России. Тема этого года — "Homo cogitans: шаг в новый этап эволюции человека". Эксперты будут говорить о том, что значит быть человеком, мыслящим в мире искусственного интеллекта. 

Традиционно откроет конференцию и первую сессию Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка. Тема дискуссии — "Мышление и обучение в эпоху ИИ". Собеседниками Германа Грефа будут Ник Шеклтон-Джонс, эксперт в сфере L& D и глава Shackleton Consulting, автор бестселлера "Как люди учатся", и Александр Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов.

В этом году конференция впервые пройдет сразу в нескольких локациях. Кампус СберУниверситета станет площадкой трека "Развитие организаций", на которой будут обсуждаться изменения в мышлении в эпоху ИИ и создание продуктивной среды для прорывных инноваций. Среди ключевых вопросов дискуссий: как сделать так, чтобы команда могла решать задачи, которые один человек решить не способен, каким образом формировать интеллектуальный капитал организаций и другие.

В основном треке выступят ведущие эксперты и практики из разных сфер — бизнеса, науки, образования и культуры. В числе спикеров:

  • Максим Поташев, математик, маркетолог, бизнес-тренер, магистр телеигры "Что? Где? Когда?";
  • Эрнесто Инаркиев, российский шахматист, гроссмейстер, чемпион Европы, эксперт в области развития эффективного мышления через игротехники;
  • Крейг Винг, футуролог, эксперт по стратегическому мышлению, предприниматель и автор бестселлера "Four Future Seasons" (№ 1 на Amazon);
  • Лю Сюньюй, главный научный эксперт Xiaomi по изучению пользовательского опыта и автор продуктовой стратегии корпорации;
  • Хэ Биньцюань, директор по обучению и цифровой аналитике в университете Taobao, заместитель генерального директора Alibaba Cloud University.
  • Артем Соловейчик, директор Центра индустрии образования Сбера.

Второй трек конференции будет посвящен высшему образованию и организуется в партнёрстве с университетом МИСИС на его площадке. Среди спикеров трека — ректоры ведущих российских университетов: Алевтина Черникова (МИСИС), Дмитрий Ливанов (МФТИ), Никита Анисимов (НИУ ВШЭ), Илья Обабков (УрФУ) и другие представители вузовского сообщества.  

Третий трек "Непрерывное развитие" пройдет онлайн и будет интересен тем, для кого актуален вопрос выбора профессии, родителям, а также всем, кто хочет учиться и развиваться. Среди спикеров трека: Александр Федяков ("Школа 21"), Андрей Сизов (Фоксфорд) и другие. 

В 2024 году конференция "Больше чем обучение" собрала более 1100 очных участников и свыше 17 тыс. зрителей онлайн. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Актуальная информация и новости будут доступны на сайте СберУниверситета.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5