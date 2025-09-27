В Самарской области назвали имена победителей регионального конкурса обучающихся "Ученик Года – 2025"

В Самарской области состоялась торжественная церемония закрытия регионального конкурса обучающихся "Ученик Года — 2025".

Финал конкурса прошел на базе Регионального центра для одаренных детей и собрал 41 наиболее талантливых и успешных школьников со всего региона, ставших победителями заочного регионального этапа по 7 конкурсным номинациям: "Председатель совета обучающихся года", "Общественник года", "Доброволец года", "Патриот года", "Творческая личность года", "Спортсмен года" и "Интеллект года".

Финалистов ждала насыщенная пятидневная программа, которая включила в себя конкурсные испытания, мастер-классы и лекции, культурно-досуговые мероприятия и интересные задания на сплочение и коммуникацию. Помимо прохождения четырех конкурсных испытаний за время события ребята смогли стать частью пешего похода к пещере братьев Греве в рамках проекта "Большая Самарская тропа", познакомиться с красотами региона и помочь в уборке заповедных территорий, а также полетать на симуляторах дрона, узнать о навыках оказания первой помощи, принять участие в акции "Письмо солдату", посетить уникальные тренинги, поиграть в интересные игры, вступить в члены Российского Союза Молодежи и найти новые знакомства.

"Конкурс "Ученик Года" поистине можно назвать конкурсом профессионального мастерства, ведь обучение — это тоже профессия. И я рада, что финалисты конкурса с гордостью показывают свои умения, навыки, знания и личностные компетенции, которые помогают им нести это гордое звание. Все, кто оказался в финале — это уже победители, и я уверена, этот опыт участия в данном конкурсе будет помогать им и в дальнейшей жизни" — поделилась заместитель министра образования Самарской области — руководитель департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности Татьяна Лапшова.

В каждой из 7 номинаций были оглашены лауреаты и победитель, а Гран-при конкурса завоевал обучающийся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области — Савин Кирилл Витальевич. Уже этой осенью победителей ждет следующий важный этап — Всероссийский конкурс "Ученик Года", где ребята представят наш регион и сразятся за звание Ученика Года страны!

"Все финалисты действительно большие молодцы, ведь каждый из них, несмотря на свой юный возраст, делает значимые дела, которыми прославляет свою школу, свой муниципалитет и свой регион. Кто-то уже выиграл грант, а кто-то делает ежедневно добрые дела, даже не задумываясь об их количестве. Желаю каждому не останавливаться на этом, всегда следовать только вперед, верить в себя и пусть у Вас все получится!" — поделилась Председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, Анастасия Софьина.