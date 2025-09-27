16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области назвали имена победителей регионального конкурса обучающихся "Ученик Года – 2025" Екатерине Мизулиной пришла жалоба из Самары на "средневзвешенную" оценку В Самаре 26 сентября распределят свободные места в детсады Губернатор Вячеслав Федорищев: самарские стобалльники ЕГЭ получили по 25 тыс. рублей Авито Услуги: жители Самары активно учат восточные языки

Образование Общество

В Самарской области назвали имена победителей регионального конкурса обучающихся "Ученик Года – 2025"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области состоялась торжественная церемония закрытия регионального конкурса обучающихся "Ученик Года — 2025".

Фото: Российский Союз Молодежи

Финал конкурса прошел на базе Регионального центра для одаренных детей и собрал 41 наиболее талантливых и успешных школьников со всего региона, ставших победителями заочного регионального этапа по 7 конкурсным номинациям: "Председатель совета обучающихся года", "Общественник года", "Доброволец года", "Патриот года", "Творческая личность года", "Спортсмен года" и "Интеллект года".

Финалистов ждала насыщенная пятидневная программа, которая включила в себя конкурсные испытания, мастер-классы и лекции, культурно-досуговые мероприятия и интересные задания на сплочение и коммуникацию. Помимо прохождения четырех конкурсных испытаний за время события ребята смогли стать частью пешего похода к пещере братьев Греве в рамках проекта "Большая Самарская тропа", познакомиться с красотами региона и помочь в уборке заповедных территорий, а также полетать на симуляторах дрона, узнать о навыках оказания первой помощи, принять участие в акции "Письмо солдату", посетить уникальные тренинги, поиграть в интересные игры, вступить в члены Российского Союза Молодежи и найти новые знакомства.

"Конкурс "Ученик Года" поистине можно назвать конкурсом профессионального мастерства, ведь обучение — это тоже профессия. И я рада, что финалисты конкурса с гордостью показывают свои умения, навыки, знания и личностные компетенции, которые помогают им нести это гордое звание. Все, кто оказался в финале — это уже победители, и я уверена, этот опыт участия в данном конкурсе будет помогать им и в дальнейшей жизни" — поделилась заместитель министра образования Самарской области — руководитель департамента общего образования и проектно-аналитической деятельности Татьяна Лапшова.

В каждой из 7 номинаций были оглашены лауреаты и победитель, а Гран-при конкурса завоевал обучающийся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области — Савин Кирилл Витальевич. Уже этой осенью победителей ждет следующий важный этап — Всероссийский конкурс "Ученик Года", где ребята представят наш регион и сразятся за звание Ученика Года страны!

"Все финалисты действительно большие молодцы, ведь каждый из них, несмотря на свой юный возраст, делает значимые дела, которыми прославляет свою школу, свой муниципалитет и свой регион. Кто-то уже выиграл грант, а кто-то делает ежедневно добрые дела, даже не задумываясь об их количестве. Желаю каждому не останавливаться на этом, всегда следовать только вперед, верить в себя и пусть у Вас все получится!" — поделилась Председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, Анастасия Софьина.

Учредители конкурса министерство образования Самарской области и Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области.

Организатор Конкурса — Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области Самарский Дворец детского и юношеского творчества.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5