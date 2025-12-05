Четыре взгляда на инженерное будущее: участники международного "Зимнего университета" делятся впечатлениями о Самаре и учёбе

В Самарском университете 25 ноября стартовал международный "Зимний университет по инженерным наукам" — двухнедельная образовательная программа в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети", которая продлится до 7 декабря. Студенты из разных стран изучают инженерию авиационно-космических систем и проектирование беспилотников, совмещая лекции и практику в лабораториях. Обучение проходит на русском и английском языках, а завершится проект презентацией собственных разработок, созданных в международных командах. Помимо учёбы участников ждёт культурная программа, знакомящая с Самарой и регионом.

Мы поговорили с четырьмя участниками программы о том, как они воспринимают Самарский университет, чему учатся на проекте и как строится взаимодействие в международных командах.

Артур Третьяков, студент Белорусского государственного технологического университета:

"Я с удовольствием приехал бы сюда ещё раз. Университет большой, современный, с развитой инфраструктурой. Особенно понравились музеи, в том числе авиационный, а также учебный аэродром — запомнился самолёт из фильма "Экипаж", который я часто смотрел в детстве с родителями. Преподаватели стараются сделать занятия живыми, а удобные коворкинги позволяют и работать, и отдыхать.

Моя курсовая работа посвящена разработке FPV-рамы из композитных материалов. Я выбрал направление, связанное с проектирования и конструирования беспилотных авиационных систем, потому что это современная и перспективная область, где можно создавать новое. В Беларуси эти технологии развиваются медленнее, поэтому здесь я получаю практический опыт. Мы были в учебно-тренировочном центре, и мне удалось немного полетать на настоящем дроне — это сильно расширило понимание процесса.

Наш проект на "Зимнем университете" предполагает подбор компонентов для дронов, которые используются для орошения полей и доставки медикаментов. В команде студенты из Беларуси и Узбекистана, и общение быстро налаживается. Программа очень насыщенная и нескучная, организаторы добавляют интерактивы, чтобы учёба сочеталась с отдыхом. Домой я увезу впечатления о том, насколько здесь всё интересно и сколько возможностей открывает участие в проекте".

Сергей Крук, студент Белорусского государственного университета:

"Программа Зимнего университета довольно интенсивная, и интересного здесь много. Меня удивило, насколько темы безопасности в беспилотной авиации перекликаются с моей специальностью — системой обеспечения движения поездов: принципы во многом похожи — нужно настроить, запустить, обеспечить стабильную работу.

В нашем проекте мы измеряем и контролируем состояние железнодорожных путей с помощью беспилотников. В команде шесть человек, каждый выполняет свою роль, я занимался поиском и оформлением информации. Общение с ребятами из разных стран — самое ценное: каждый по-своему смотрит на одни и те же вещи, интересуется культурой других. Я даже выходил в национальном костюме — многие подходили, фотографировались, спрашивали о традициях.

До этого я никогда не управлял дроном, но опыт оказался полезным и интересным. В целом это возможность познакомиться с людьми из разных стран, узнать новое и получить опыт, который стоит того, чтобы сюда приехать".

Сирожиддин Фазлиддин Норматов, студент Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова:

"Сейчас я учусь на инженера в сфере авиационно-космических технологий. В Самарском университете мы побывали в лабораториях, где создаются и испытываются наноспутники. Это очень интересно. В Узбекистане больше теории, а здесь можно увидеть, как технологии работают на практике.

Зимний университет дал мне новые знания, опыт и полезные знакомства, а также возможность развиваться как специалисту. Интересно было познакомиться с городом, мы посетили бункер Сталина, берег Волги, понравилась архитектура города и разнообразный транспорт — трамваи, троллейбусы, метро.

Наш проект посвящён мониторингу пожароопасных зон с помощью спутников — в команде семеро человек, у каждого своя роль, я отвечаю за дизайн аппарата и презентацию. Здесь я познакомился с ребятами из разных стран, обменялся контактами, и мы планируем продолжать сотрудничество и как друзья, и как коллеги. Этот опыт показывает, насколько интересно и важно сочетать теорию с практикой, и вдохновляет развивать космические технологии в своей стране и за её пределами".

Марлен Максатови Сарлыков, студент Кыргызского авиационного института им. И.Абдраимова:

"В Самаре я впервые, и впечатления просто удивительные. Я думал, что университет специализируется только на авиации, но здесь есть очень много направлений, и мне это понравилось. Особенно поразила инфраструктура: много корпусов, которые связаны между собой переходами, и огромное количество мест, где можно учиться или просто провести время.

Я познакомился почти со всеми участниками программы — ребята из разных стран, и каждый интересен по-своему. Со многими мы общаемся на русском, с остальными говорим на английском. Это большой плюс международной команды, где есть обмен опытом и культурой.

Сейчас наша команда из восьми человек работает над двумя проектами. Первый — это шоу с 500 дронами, которые должны выполнять синхронные движения в центре города с учётом безопасности. Второй проект связан с МЧС: при наводнении беспилотник должен оперативно взлететь, охватить территорию и передать данные для анализа ситуации.

Времени для практической части немного, но мы тщательно прорабатываем все сценарии теоретически. Идею нам предложили преподаватели, а детали проекта и улучшения разрабатываем сами. Каждый в команде выполняет свою роль: кто-то ищет информацию, кто-то считает, программирует или делает презентацию. Я занимаюсь расчётами характеристик дронов — их размеров, дальности и высоты полёта — и советую, как можно улучшить аппарат.

Запомнился забавный случай: когда формировалась команда, один участник согласился присоединиться только с условием, что с ним приедет ещё один человек — и это было очень весело. Такие моменты и весь опыт программы показывают, как интересно работать в международной команде, обмениваться знаниями и впечатлениями. Участие в Зимнем университете даёт массу возможностей для личного и профессионального развития".