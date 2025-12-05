Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем добровольца

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем добровольца (волонтера).
"Уважаемые жители Самарской области, поздравляю вас с Днем добровольца. Это праздник тех, кто посвятил себя бескорыстному и самоотверженному служению обществу. Волонтер - человек с большим сердцем и отзывчивой душой. И таких людей в Самарской области более 220 тысяч.
Искренне благодарю добровольцев за энергию, альтруизм, стремление помогать. Волонтерское движение - пример настоящего патриотизма, сплоченности и ответственности за судьбу родного края и нашего Отечества.
Особые слова признательности - волонтерам, оказывающим поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, жителям новых регионов и приграничных территорий. Спасибо всему волонтерскому корпусу XIII Международного форума "Россия - спортивная держава", внесшему огромный вклад в успешное проведение этого важнейшего мероприятия.
Развитие добровольчества входит в перечень приоритетных государственных задач. По решению президента России В.В.Путина реализуется национальный проект "Молодежь и дети". Одна из его целей - активное вовлечение юных жителей страны в добровольческую и общественную деятельность.
В Самарской области ведется масштабная работа в этом направлении. Мы обязательно продолжим поддерживать добровольческое движение и создавать новые возможности для инициативных граждан.
Дорогие волонтеры, признателен вам за ваши добрые дела на благо Самарской земли и жителей нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях", - сказал Вячеслав Федорищев.
