16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем добровольца Отправить обращение на прямую линию с губернатором Самарской области можно через МАХ Губернатор Федорищев посетил новую поликлинику в Смышляевке Губернатор Вячеслав Федорищев оценил новый ФОК в Смышляевке Вячеслав Федорищев открыл движение по магистрали "Центральная"

Губернатор Власть и политика

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем добровольца

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 76
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем добровольца (волонтера).

"Уважаемые жители Самарской области, поздравляю вас с Днем добровольца. Это праздник тех, кто посвятил себя бескорыстному и самоотверженному служению обществу. Волонтер - человек с большим сердцем и отзывчивой душой. И таких людей в Самарской области более 220 тысяч.

Искренне благодарю добровольцев за энергию, альтруизм, стремление помогать. Волонтерское движение - пример настоящего патриотизма, сплоченности и ответственности за судьбу родного края и нашего Отечества.

Особые слова признательности - волонтерам, оказывающим поддержку участникам специальной военной операции и их семьям, жителям новых регионов и приграничных территорий. Спасибо всему волонтерскому корпусу XIII Международного форума "Россия - спортивная держава", внесшему огромный вклад в успешное проведение этого важнейшего мероприятия.

Развитие добровольчества входит в перечень приоритетных государственных задач. По решению президента России В.В.Путина реализуется национальный проект "Молодежь и дети". Одна из его целей - активное вовлечение юных жителей страны в добровольческую и общественную деятельность.

В Самарской области ведется масштабная работа в этом направлении. Мы обязательно продолжим поддерживать добровольческое движение и создавать новые возможности для инициативных граждан.

Дорогие волонтеры, признателен вам за ваши добрые дела на благо Самарской земли и жителей нашего региона. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях", - сказал Вячеслав Федорищев.

Гид потребителя

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4