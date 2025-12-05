Сбер переводит Летнюю цифровую школу для преподавателей на круглогодичный формат

Сбер удваивает охват крупнейшей бесплатной программы повышения квалификации преподавателей в России. За шесть лет Летнюю цифровую школу окончили более 8400 преподавателей из каждого региона страны, а всего программа получила более 27 тыс. заявок.
В 2026 году программа охватит 4 тыс. преподавателей вузов и колледжей по всей стране — вдвое больше, чем в 2025 году. Более миллиона студентов по всей России получают знания от выпускников школы.
Ключевым изменением программы в 2026 году будет то, что преподаватели смогут учиться в течение всего года, а не только летом. Программы будут включать онлайн-курсы на платформе СберУниверситета, синхронное обучение от сотрудников Сбера, которое дополнит курсы примерами использования технологий в бизнесе, и готовые учебные материалы, которые преподаватели смогут использовать в своих программах обучения студентов в университетах и колледжах. Это позволит масштабировать доступ к современным образовательными практиками и технологиям для преподавателей по всей России.
Главный акцент программы 2026 года — искусственный интеллект как инструмент трансформации образования. Сбер, активно развивающий ИИ-технологии, поделится с преподавателями практическим опытом их применения: от интеграции GigaChat в преподавание до использования готовых бизнес-кейсов Сбера на занятиях со студентами. Всё обучение построено на реальных задачах Сбера — преподаватели получают работающие инструменты и бизнес-кейсы, которые можно сразу использовать в работе со студентами.
Программа охватывает весь спектр современных компетенций: от технических направлений — науки о данных, разработки, машинного обучения — до мягких навыков, устойчивого развития и продуктового дизайна. После успешного завершения обучения выдаются удостоверения о повышении квалификации от СберУниверситета, а участникам открывается постоянный доступ к библиотеке образовательных курсов и материалов Сбера.
Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнёрств Сбера:
"Мы создаём условия, чтобы преподаватели могли сосредоточиться на главном — живом общении и творчестве, используя современные технологии как помощников. Летняя цифровая школа становится всесезонной, чтобы поддержка была доступна в любой момент, когда она действительно нужна".
Наталья Осипчук, генеральный директор корпоративного университета Сбербанка:
"Одна из задач СберУниверситета — быть надёжным партнёром академического сообщества, делясь накопленным опытом и экспертизой Сбера. Цифровая школа — проект, который позволяет реализовывать эту амбицию".
