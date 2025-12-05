Под Тольятти задержали наркосадовода

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Ставропольском районе Самарской области задержали 60-летнего безработного местного жителя по подозрению в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Фото: ГУ МВД по Самарской области