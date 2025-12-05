16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 7500 заявок подано на грантовую программу для студентов в 2023 году Сбер переводит Летнюю цифровую школу для преподавателей на круглогодичный формат Самарская область победила в гранд-финале проектного акселератора федерального министерства науки и высшего образования Четыре взгляда на инженерное будущее: участники международного "Зимнего университета" делятся впечатлениями о Самаре и учёбе За кулисами профессии: Максим Лагашкин рассказал школьникам о книгах своей жизни в проекте Общества "Знание"

Образование Общество

Более 7500 заявок подано на грантовую программу для студентов в 2023 году

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 29
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России набирают популярность масштабные образовательные проекты от крупных компаний, которые предлагают талантливым студентам не только знания, но и финансовую поддержку для старта карьеры. Один из таких проектов, "Именные гранты ВТБ", только что завершил шестой сезон.

В этом году на участие в программе было подано рекордное количество заявок — более 7,5 тысяч от студентов со всей страны. После отборочного этапа к полноценному обучению приступили 1 700 человек, а ещё 2 300 присоединились как слушатели.

Проект, который организует ВТБ, проходит в формате интенсивного онлайн-курса с приглашёнными экспертами и практическими заданиями. По итогам нескольких недель обучения 30 участников получили гранты в размере 200 тысяч рублей каждый на реализацию своих профессиональных целей.

В начале декабря состоялся финал, где прошла дискуссия о карьерных стратегиях для молодых специалистов в меняющемся мире и церемония награждения. Помимо победителей, более 250 активных участников получили сертификаты и возможность ускоренного отбора на стажировки.

За шесть лет через подобные инициативы прошли десятки тысяч студентов. Только в рамках этой программы гранты получили более 130 финалистов, а свыше 100 человек смогли начать карьеру в компании-организаторе.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4