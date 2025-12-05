Более 7500 заявок подано на грантовую программу для студентов в 2023 году

В России набирают популярность масштабные образовательные проекты от крупных компаний, которые предлагают талантливым студентам не только знания, но и финансовую поддержку для старта карьеры. Один из таких проектов, "Именные гранты ВТБ", только что завершил шестой сезон.

В этом году на участие в программе было подано рекордное количество заявок — более 7,5 тысяч от студентов со всей страны. После отборочного этапа к полноценному обучению приступили 1 700 человек, а ещё 2 300 присоединились как слушатели.

Проект, который организует ВТБ, проходит в формате интенсивного онлайн-курса с приглашёнными экспертами и практическими заданиями. По итогам нескольких недель обучения 30 участников получили гранты в размере 200 тысяч рублей каждый на реализацию своих профессиональных целей.

В начале декабря состоялся финал, где прошла дискуссия о карьерных стратегиях для молодых специалистов в меняющемся мире и церемония награждения. Помимо победителей, более 250 активных участников получили сертификаты и возможность ускоренного отбора на стажировки.

За шесть лет через подобные инициативы прошли десятки тысяч студентов. Только в рамках этой программы гранты получили более 130 финалистов, а свыше 100 человек смогли начать карьеру в компании-организаторе.