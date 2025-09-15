16+
Образование Общество

Студенты Самарского университета совместно со Сбером разработали новый дизайн дебетовых карт

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарском национальном исследовательском университете им. С. П. Королёва состоялась торжественная церемония награждения победителей творческого конкурса по разработке индивидуального дизайна банковских карт для студентов и сотрудников учреждения. Победителей определили по итогам открытого голосования.

Фото: предоставлено Самарским университетом

Конкурс, организованный Самарским университетом им. Королёва и Самарским отделением Сбербанка, начался еще в январе. В течение нескольких месяцев участники работали над своими проектами, предлагая разные решения. В своих работах многие конкурсанты обратились к символам, отражающим уникальность университета и его связь с развитием аэрокосмических технологий.

Итоги конкурса:

  • 3 место: Кирилл Лязин
  • 2 место: Тимур Мифтяков
  • 1 место: Ирина Назаренкова — именно её работу, по мнению университетского сообщества, выбрали для украшения новых банковских карт.

Дизайн финалиста творческого состязания появится на "пластике" в 2026 году. Сначала карты получат первокурсники университета.

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Проект важен, в первую очередь, потому что поддерживает творческий потенциал талантливой молодёжи. Ценно еще и то, что над созданием продукта, которым будут пользоваться в следующем году тысячи первокурсников, работали сами студенты. В этом году мы открыли в университете креативную локацию, регулярно проводим карьерные мероприятия и лекции по финансовой грамотности. И мы видим, как это партнерство рождает реальные творческие проекты: ребята вложили в эскизы душу и историю своего вуза, выбрав такие мощные визуальные образы, а некоторые даже создали их с помощью нейросетевой модели Сбера GigaChat. Для нас это и есть настоящее со-творчество".

Владимир Богатырёв, ректор Самарского университета им. Королёва

"Этот конкурс стал ярким примером успешного сотрудничества между университетом и Сбером. Мы увидели огромный творческий потенциал наших студентов и сотрудников, их способность нестандартно мыслить и создавать проекты, которые имеют реальное практическое значение. Победивший дизайн станет не просто украшением карты, а новым символом принадлежности к нашему университету".

Впервые конкурс на лучший дизайн банковских карт был проведен в Самарском техническом университете в 2023 году. Работа победителя этого творческого состязания была воплощена на банковских картах, которые получили первокурсники в 2024 и 2025 году.

