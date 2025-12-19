Более 38 млрд руб. направят на дороги и транспорт Самарской области в 2026 году

В Самарской области определили предварительный объем федерального и регионального финансирования дорожной и транспортной отраслей Самарской области в 2026 году. Он составит более 38 млрд руб. из консолидированного бюджета региона.

Благодаря поддержке губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и системной работе правительства, на развитие транспортной системы из областной казны направлены средства, значительно превышающие значения предыдущих лет.

"В 2026 году на развитие транспортной системы из областного бюджета будет направлено 11,7 млрд рублей. Эти средства станут основой для комплексной работы по развитию общественного транспорта и маршрутной сети", - отметил врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Артур Абдрашитов.

Большая часть средств (свыше 7,3 млрд руб.) направят на решение ключевой задачи главы региона - реформирование системы пассажирского транспорта в Самарской области. Финансированием обеспечат пассажирские перевозки автобусным, городским электрическим, железнодорожным и речным транспортом. Это позволит не только закупить новый подвижной состав, но и повысить качество оказываемых транспортных услуг.

Значительная часть транспортных расходов - 2 млрд руб. в 2026 г. предусмотрена на компенсацию затрат по обеспечению бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан, включая поездки пригородным железнодорожным транспортом.

Основные усилия в сфере дорожного хозяйства в 2026 г. планируется сосредоточить на приведении в нормативное состояние региональных и местных дорог. Общий объем дорожного фонда на начало 2026 г. определен в размере 26,7 млрд рублей.

По национальному проекту "Инфраструктура для жизни", инициированному президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, планируется отремонтировать более 120 км региональных автодорог и 10 мостов. План дорожных работ сформирован с учетом обращений жителей Самарской области, также приоритет отдан участкам дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов. По поручению главы региона в программу ремонта мостов включены заявки районов по ремонту искусственных сооружений, расположенных на единственных подъездах к населенным пунктам.

На ремонт дорог местного значения бюджета Самарской области будет направлено 5 млрд руб. с планом увеличения до 8 млрд руб. в течение года. По поручению Вячеслава Федорищева областным финансированием будут обеспечены все муниципальные образования в Самарской области, а объем средств будет зависеть от численности населения в городах и районах. Кроме того, напрямую в дорожные фонды муниципальных образований поступит более 1,5 млрд рублей.

Также в 2026 г. начнется реализация инфраструктурных дорожных объектов. В частности, планируется приступить к строительству третьего этапа мостового перехода "Фрунзенский" и реконструкции участка автодороги "Обход г. Самары" на 7,3 км с возведением современной двухуровневой развязки. Кроме того, в 2026 г. в Самаре завершится строительство дублера Московского шоссе от ул. Ташкентской до Северного переулка. Реализация инфраструктурных проектов позволит создать новый эффективный транспортный коридор для связи областного центра с южными районами области и разгрузит существующие автодороги.