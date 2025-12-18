Новый год начнется с "Ландышами": продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 января

Первой премьерой Нового 2026 года в онлайн-кинотеатре Wink.ru станет долгожданное продолжение одного из самых ярких проектов последних лет — "Ландыши". Премьера нового сезона, который получил название "Ландыши. Вторая весна" (18+), состоится в полночь 1 января и только на платформе Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Во втором сезоне главную героиню в исполнении Ники Здорик ждут непростые испытания и интриги: борьба за огромное наследство, распад музыкальной группы, но, главное, поиски мужа Лёхи. В какой роли появится Сергей Городничий (ее муж-офицер из первого сезона) в продолжении истории, создатели сериала не раскрывают.

Трейлер

Производством сериала "Ландыши. Вторая весна" занимается компания "Всемирные русские студии" совместно с "НМГ Студией" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), АНО "Таврида.Арт" и контент-студии "Юг. Кино". Режиссером второго сезона выступил клипмейкер Илья Шпота, для которого этот проект стал дебютом в кино.

Юрий Сапронов, автор идеи, продюсер и сценарист:

"Мы знаем, что продолжения сериала ждет огромное количество людей. Для многих "Ландыши" — это не просто сериал для развлечения, который посмотрел и забыл. Это история, в которой зрители почувствовали поддержку, тепло и надежду. Именно поэтому мы не могли не сделать им такой подарок к Новому году. Мы работали в очень плотном режиме: снимали сразу двумя съемочными группами, монтируем практически круглые сутки, проект все еще в процессе работы. Но самое главное — "Ландыши" вновь зацветут для зрителей на экране 1 января".

Ника Здорик, актриса:

"Для меня второй сезон — это более взрослая и честная история Кати. Ей предстоит сделать непростой выбор, пройти через потери и сомнения, но при этом сохранить веру в любовь. Мне кажется, зрители узнают в ней себя в моменты, когда страшно, больно, но все равно хочется идти дальше. Очень символично, что продолжение выходит именно 1 января как напоминание о том, что даже после самой долгой зимы обязательно приходит весна и начинается новая глава".

Музыка в "Ландышах" по-прежнему играет ключевую роль. 18 декабря музыкальный лейбл "Таврида.АРТ" выпускает альбом "Ландыши. Вторая весна", куда войдут шесть треков в исполнении "7 Станций" ("Родина", "Найди меня" и "Никто тебя не ждет"), Наталики ("Я тебя найду") и NANSI ("Милый, потерпи" и "Про тебя, про меня"). Альбом уже доступен на "Wink Музыка" и других площадках. Автором саундтрека выступил автор-исполнитель, композитор и резидент арт-кластера "Таврида" Илья Аноприев, также работавший над музыкой к первой части истории. Всего для второго сезона было создано 10 оригинальных композиций, а в общей сложности в проекте прозвучит около 50.

В каждую серию второго сезона интегрирована ссылка на СВОИРОДНЫЕ.РФ — это платформа для психологической и социальной поддержки ветеранов СВО и их семей, созданная фондом "Защитники Отечества" при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"). На платформе собран максимум полезной информации, включая видеокурсы, по самым актуальным для этой аудитории темам.

Первый сезон об истории любви богатой наследницы Кати в исполнении Ники Здорик и простого офицера Лёхи, которого играет Сергей Городничий, стал настоящим сериальным хитом, покорившим миллионы зрителей. С момента премьеры в январе 2025-го сериал "Ландыши. Такая нежная любовь" набрал более 100 миллионов просмотров на разных платформах и в телеэфире, прочно удерживая статус одного из главных российских сериалов 2025 года.

Первый сезон стал победителем Российской национальной премии в сфере креативных индустрий в номинации "Импульс воздействия", а также получил награду "Московской Арт Премии" в номинации "Кино". Главные герои сериала Катя и Леха номинированы на премию "Герои Рунета". Кроме того, "Ландыши" заняли первое место в рейтинге кино с высоким социальным эффектом (исследование НМГ и ЦСП "Платформа"). Согласно исследованию ведущего портала о кино и сериалах "Кино-Театр.Ру" второй сезон "Ландышей" вошел в лидеры самых ожидаемых российских сериалов.