Авито Недвижимость: появилась возможность разместить рекламу на картах

Команда Авито AdTech открыла новые места для показа рекламы на площадке. Теперь в качестве плейсмента брендам доступны карты в разделе Авито Недвижимость. Показ рекламы в этом разделе позволяет компаниям привлекать высокодоходную аудиторию с мотивацией совершить сделку, а нативный формат размещения в виде точки на карте не отвлекает пользователей от просмотра основного контента.

Каждый месяц в Авито Недвижимость заходит 43 млн пользователей. Они видят не только предложения о продаже, аренде или бронировании объектов, но и карты с их расположением. Это помогает аудитории выбирать наиболее удобную локацию в нескольких категориях: "Новостройки", "Вторичная недвижимость", "Коммерческая недвижимость", "Дома и дачи" и "Долгосрочная аренда".

Новый формат помогает рекламодателям привлекать внимание аудитории, заинтересованной в покупке или аренде квартир, загородных домов или коммерческих помещений.

"Паттерны поведения пользователей в онлайне становятся сложнее. Аудитория продолжает замечать рекламу, однако запрос на комплексные форматы становится более явным. Это объяснимо: сегодня мы все ждем от бизнесов не просто рекламных сообщений, а дополнительной ценности и органичной встройки в повседневный пользовательский путь.

Реклама в формате точки на картах Авито Недвижимости отвечает этому запросу. Новый инструмент позволяет брендам выделяться на фоне конкурентов за счет нестандартной механики, а пользователям — получать релевантные предложения и не отвлекаться от решения задач на площадке", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

При нажатии на баннер посетитель раздела увидит детальную информацию о предложении и кнопку с призывом перейти на сайт рекламодателя. Новый инструмент подойдет разным бизнесам. Среди них не только застройщики или строительные компании, но и банки, телеком, автомобильные бренды и другие категории рекламодателей.

Формат показывается в мобильной и веб-версии Авито, а также в приложениях площадки для iOS и Android. Рекламу видит аудитория, которая вероятнее заинтересуется предложением бизнеса. Для этого алгоритмы платформы учитывают действия пользователей на Авито: поисковые запросы, просмотры товаров, историю покупок и другие.

Запустить рекламу в картах Авито Недвижимости можно эксклюзивно и с оплатой по CPM. На данном этапе настроить формат можно через менеджера компании или заявку на сайте Авито Рекламы.