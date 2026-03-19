В Поволжье стартовал цифровой акселератор Сбера по трансформации бизнеса

В Поволжье стартовал цифровой акселератор Сбера для бизнеса — платформа для кооперации участников предпринимательского сообщества, разработчиков, специалистов и партнёров банка для решения актуальных IT-задач. Клиенты получают возможность перевести свои бизнес-вопросы в решения с применением разных цифровых инструментов. Главным отличием акселератора этого года станет применение технологии генеративного искусственного интеллекта (GenAI).

Это решение (GenAI) интегрирует продвинутые алгоритмы ИИ, обеспечивает более быстрое внедрение изменений, адаптируется к уникальным потребностям каждого клиента, предлагая персонализированные решения. Кроме того, Gen AI использует ИИ для глубокого анализа данных, помогая выявлять скрытые тенденции и улучшать процессы.

Наталья Михайлова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Цифровизация стала неотъемлемым условием современного развития, и ключевую роль в этом процессе играют технологии на базе искусственного интеллекта. Генеративный ИИ (GenAI) предоставляет бизнесу эффективные инструменты автоматизации: он не только повышает производительность труда и ускоряет операционные процессы, но и обеспечивает высокий уровень защиты данных. С учётом всех преимуществ GenAI, мы сформировали новую программу акселератора на этот год. Уверена, что это приведёт участников к ещё большим результатам: в рамках акселератора прошлого года команды сформулировали более 100 идей по внедрению цифровых решений, из которых 14 дошли до финала".

В 2025 году российский рынок генеративного искусственного интеллекта (GenAI) продемонстрировал пятикратный рост. При этом в корпоративном сегменте формируется новый тренд — переход от чат-ботов и пилотных проектов к мультиагентным ИИ-системам, способным автономно решать бизнес-задачи. Цифровой акселератор GenAI представляет собой дальнейшее развитие этих подходов, объединяя лучшие практики с возможностями искусственного интеллекта для достижения максимальной эффективности и скорости трансформации. Участниками акселератора этого года станут компании, которым уже удалось попробовать возможности генеративного ИИ, в том числе языковой модели GigaChat.