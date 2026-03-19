ВТБ обслуживает 40% экономически активного населения Самарской области Самара в деле: ВТБ запустил полный комплекс услуг с золотыми слитками в 23 городах РФ В Поволжье стартовал цифровой акселератор Сбера по трансформации бизнеса ВТБ: предприниматели на две трети увеличили обороты трансграничных платежей в 2025 году ВТБ: Самарцы стали чаще открывать вклады на срок до шести месяцев

В Поволжье стартовал цифровой акселератор Сбера по трансформации бизнеса

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Поволжье стартовал цифровой акселератор Сбера для бизнеса — платформа для кооперации участников предпринимательского сообщества, разработчиков, специалистов и партнёров банка для решения актуальных IT-задач. Клиенты получают возможность перевести свои бизнес-вопросы в решения с применением разных цифровых инструментов. Главным отличием акселератора этого года станет применение технологии генеративного искусственного интеллекта (GenAI).

Это решение (GenAI) интегрирует продвинутые алгоритмы ИИ, обеспечивает более быстрое внедрение изменений, адаптируется к уникальным потребностям каждого клиента, предлагая персонализированные решения. Кроме того, Gen AI использует ИИ для глубокого анализа данных, помогая выявлять скрытые тенденции и улучшать процессы.

Наталья Михайлова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Цифровизация стала неотъемлемым условием современного развития, и ключевую роль в этом процессе играют технологии на базе искусственного интеллекта. Генеративный ИИ (GenAI) предоставляет бизнесу эффективные инструменты автоматизации: он не только повышает производительность труда и ускоряет операционные процессы, но и обеспечивает высокий уровень защиты данных. С учётом всех преимуществ GenAI, мы сформировали новую программу акселератора на этот год. Уверена, что это приведёт участников к ещё большим результатам: в рамках акселератора прошлого года команды сформулировали более 100 идей по внедрению цифровых решений, из которых 14 дошли до финала".

В 2025 году российский рынок генеративного искусственного интеллекта (GenAI) продемонстрировал пятикратный рост. При этом в корпоративном сегменте формируется новый тренд — переход от чат-ботов и пилотных проектов к мультиагентным ИИ-системам, способным автономно решать бизнес-задачи. Цифровой акселератор GenAI представляет собой дальнейшее развитие этих подходов, объединяя лучшие практики с возможностями искусственного интеллекта для достижения максимальной эффективности и скорости трансформации. Участниками акселератора этого года станут компании, которым уже удалось попробовать возможности генеративного ИИ, в том числе языковой модели GigaChat.

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

