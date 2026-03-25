Число активных подписок СберПрайм в Поволжье достигло 1.8 млн

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
К началу 2026 года в Самарской, Саратовской, Ульяновской, Пензенской, Волгоградской, Астраханской и Оренбургской областях на 315 тыс. выросло количество активных подписок СберПрайм. Прирост составил порядка 21%. Общее же число достигло отметки в 1.8 млн.

В ушедшем году чаще всего пользователями сервиса становились жители Поволжья в возрасте от 25 до 44 лет — 41% клиентов Сбера в семи регионах. На втором месте — жители в возрасте от 45 до 64 лет — 31% от числа клиентов Сбера в Поволжье. На третьем месте — молодёжь от 18 до 24–8.6%.

СберПрайм — это подписка от Сбера, которая предоставляет множество преимуществ и удобств для пользователя: сочетает в себе финансовые услуги банка и сервисы для жизни и эмоций, заботы о здоровье, кино, музыка и подкасты, аренда авто и самокатов, билеты на мероприятия. А ещё преимуществами подписки можно поделиться с близкими.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"В темпе современной жизни важно уметь находить и удерживать баланс между повседневными заботами, работой и развлечениями. Именно поэтому Сбер активно развивает экосистему сервисов, ключом к которой становится подписка СберПрайм. Она открывает доступ к кино, музыке, спорту и подкастам — на любой вкус. Говоря о ней, нельзя обойти и финансовую составляющую — это ещё и инструмент, позволяющий экономить: при оформлении подписки каждый месяц можно выбирать до пяти категорий кэшбэка бонусами Спасибо. Их можно тратить на скидки до 99%, менять на рубли и переводить близким".

Также со CберПраймом становится доступнее сотовая связь от СберМобайл. Клиенты с активной подпиской могут оформить специальный тариф "Для Предприимчивых", оплачивать который можно в том числе бонусами СберСпасибо. Он включает безлимитные звонки на любые номера и 50 ГБ интернета, а если перенести свой действующий номер от другого оператора, то 100 ГБ в месяц.

Пользователи подписки получают бесплатный доступ к сервисам развлечений (онлайн-кинотеатр Okko, музыкальный сервис Звук), улучшенные условия по финансовым продуктам банка. Например, переводы до 500 тыс. рублей без комиссии (до 1 млн рублей с Прайм+), дополнительная выгода к ставке по СберВкладу и накопительному счёту.

Кроме того, до 22 февраля клиенты с активной подпиской могут бесплатно следить за зимними Олимпийскими играми в онлайн-кинотеатре Okko. Поможет им в этом ГигаЧат: он поделится со зрителями любопытными и малоизвестными фактами Олимпиад, сыграет с ними в викторину, приведёт прогнозы выступления наших спортсменов.

