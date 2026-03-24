Самарские предприниматели теперь могут совершать мгновенные переводы по бизнес-карте ПСБ

ПСБ расширил возможности бизнес-карты для предпринимателей — теперь клиенты могут переводить средства в любые банки на карты как юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и физических лиц.

Сервис доступен круглосуточно, в том числе в выходные и праздничные дни. Для перевода достаточно знать только номер карты получателя.

"Для малого бизнеса особенно важны скорость и простота расчетов. Новый функционал бизнес-карты позволяет предпринимателям быстрее рассчитываться с партнерами и контрагентами, в том числе с самозанятыми, а также гибко управлять собственными средствами, переводя деньги на личные счета в удобный момент. Интерес к продукту растет планомерно — только за 2025 год количество бизнес-карт в Самарской области выросло на 11%", — отмечает Ольга Серебрякова, заместитель регионального директора по массовому сегменту банка ПСБ в Самарской области.

Дополнительно владельцы бизнес-карт могут получать кешбэк. Он рассчитывается исходя из ежемесячных трат по бизнес-карте и может составлять до 180 тысяч рублей в год или до 15 тысяч рублей в месяц. Начисления поступают на счет в виде реальных денежных средств, а не баллов.

Оформить бизнес-карту можно онлайн: в интернет-банке или мобильном приложении ПСБ. Она будет мгновенно доступна в цифровом формате. Если привычнее пользоваться пластиковой картой, то ее при необходимости доставят по указанному адресу.

*Карта МИР (Business) и МИР Цифровая выпускаются бесплатно. Валюта счёта — рубли. Перевыпуск карт — бесплатно. Обслуживание МИР Business при тратах от 20 000 руб в месяц — 0 руб, при сумме покупок менее 20 000 руб в месяц — 199 руб. Обслуживание МИР Цифровая — 0 руб, карта компаньон: при тратах от 10 000 руб — 0 руб, при тратах менее 10 000 руб — 100 руб в месяц. Для карт МИР Business и МИР Цифровая: кешбэк до 10% на выбранные категории, максимальная сумма начисления — до 15 000 руб. в месяц, до 180 000 руб. в год. СМС-информирование о расходных операциях бесплатное. Внесение наличных денежных средств в банкоматах ПАО "Банк ПСБ": 0% — до 1 млн руб. (вкл), 0,2%, — от 1 млн руб. Внесение наличных денежных средств в банкоматах партнеров: 0% — до 300 000 руб. в месяц, 0,5% — от 300 000 руб. в месяц. Снятие наличных в банкоматах ПАО "Банк ПСБ" и в банкоматах банков-партнеров: 0% — до 50 000 руб. в месяц, 1% от 50 000 до 150 000 руб. (вкл.), 2% — от 150 000 до 650 000 руб. (вкл.), 3% — от 650 000 до 2 000 000 руб. (вкл.), 3,5% — от 2 000 000 руб. Перевод с карты ПСБ на карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц ПСБ и карты юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и физических лиц других банков — 1,5% от суммы. Ежедневный лимит переводов — 300 000 руб., ежемесячный лимит переводов — 3 000 000 руб. Комиссия за конвертацию при проведении международных операций по карте в валюте, отличной от долларов США, евро и валюты банковского счета — 1,99% от суммы операции. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 1 апреля 2025 года.