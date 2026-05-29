ОТП Банк стал лауреатом премии Сравни в номинации "Проект года"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ОТП Банк стал лауреатом IV премии Сравни в номинации "Проект года". Торжественная церемония награждения победителей премии состоялась 28 мая в Москве и собрала представителей ведущих российских финтех-компаний.

Экспертное жюри Сравни присудило награду ОТП Банку за интеграцию на платформе полного спектра продуктов: кредитов, займов и кредитных карт. Партнерство позволило внедрить быстрый прескоринг, моментальную выдачу решений, возможность онлайн-подписания документов и получения кредитных средств для пользователей маркетплейса.

"Интеграция полного спектра продуктов на маркетплейсе — результат последовательной стратегии ОТП Банка по развитию цифровых каналов продаж. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты получали финансовые решения максимально быстро и удобно — от подачи заявки до получения денежных средств без лишних шагов и визитов в отделение. Мы видим, что выбранный нами вектор отвечает ожиданиям рынка, что мотивирует нас продолжать развивать технологические партнерства", — отметил Евгений Фоменко, директор по развитию продаж ОТП Банка.

"В этом году мы отметили компании, которые создают продукты, ставшие частью будущего отрасли. IV Премия Сравни — это способ поблагодарить наших партнеров, которые не просто развивают сервисы, а помогают миллионам россиян. Благодаря нашим прорывным решениям и смелым продуктам люди получают возможность приобрести жилье, сделать ремонт, обрести защиту в виде страхового полиса и развивать предпринимательство", — отметил Александр Крайник, генеральный директор Сравни.

В 2026 году Премия Сравни прошла в концепции "Растим финтех будущего". В ее основу легла метафора роста лучших финансовых решений — от идеи и строчек кода до продуктов, которыми ежедневно пользуются миллионы клиентов. Концепция подчеркивает развитие рынка как единой финтех-системы, где инновации, доверие пользователей и качество сервисов формируют будущее отрасли.

Премия Сравни — ежегодная профессиональная награда одноименного финансового маркетплейса для лучших компаний в сфере финансов, страхования и финтеха. Проводится с 2023 года. Номинанты отбираются экспертами на основе качества продуктов, бизнес-показателей, клиентских отзывов и широты продуктовой линейки на платформе.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

