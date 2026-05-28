16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: каждый третий житель ПФО хочет получать зарплату раз в неделю ВТБ заработал 30,2 млрд рублей в апреле ПСБ предоставил клиентам сервис "второй руки" для защиты от мошенников 61% россиян готовы открыть ребенку доступ в детский банк ОТП Банк добавил оформление eSIM в витрине "Польза+"

Банки Финансы

ВТБ заработал 30,2 млрд рублей в апреле

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 53
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По итогам апреля ВТБ заработал 30,2 млрд рублей по МСФО, что на 24,3% больше аналогичного периода прошлого года (24,3 млрд рублей). Суммарно на четыре месяца текущего года госбанк заработал 162,8 млрд рублей (-1,8% год к году). В апреле возврат на капитал группы в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос до 12,7%.

Кредитный портфель ВТБ до вычета резервов составил к маю 2026 года 25,2 трлн рублей (увеличившись на 0,4%). Объем кредитов юридическим лицам вырос на 0,7%, до 18,1 трлн рублей, а физическим лицам снизились на 0,2%, до 7,1 трлн рублей.

Средства клиентов на 30 апреля составили 27,5 трлн рублей, в том числе депозиты населения — 13,7 трлн рублей, средства юрлиц — 13,9 трлн рублей.

Нормативы достаточности капитала составили: Н20.0 — 10,5%, Н20.1 — 7,1%, Н20.2 — 8,5%.

"Результаты апреля и 4 месяцев 2026 года соответствуют нашим ожиданиям: на фоне ускоренного роста корпоративного кредитного портфеля мы видим продолжающееся расширение чистой процентной маржи, уверенный рост комиссионных доходов и замедление роста операционных расходов при стабильных риск-метриках", — отметил заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка ВТБ Дмитрий Пьянов. Он добавил, что 26 мая была объявлена дата годового заседания общего собрания акционеров и принята рекомендация Наблюдательного совета по дивидендам за прошлый год в размере 9,71 рублей на 1 акцию, что, в случае одобрения собранием, обеспечит привлекательный уровень дивидендной доходности для акционеров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31