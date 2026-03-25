Сбер: вышла новая версия iOS-приложения для инвесторов с подробной аналитикой портфеля

Сбер: вышла новая версия iOS-приложения для инвесторов с подробной аналитикой портфеля

САМАРА. 25 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Официальное приложение СберИнвестиции снова доступно в App Store под названием "Состояние". В новой версии клиентам станет проще управлять своими инвестициями на айфоне, следить за состоянием портфеля и понимать, что происходит с их деньгами.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

В приложении появился новый раздел "Аналитика портфеля", который помогает клиенту видеть полную структуру своих инвестиций. В нём наглядно показано, как вложения распределяются по типам финансовых инструментов, отраслям экономики и конкретным эмитентам. Также можно посмотреть анализ доходности за выбранный период и оценить, как портфель меняется со временем.

Для тех, кто только начинает инвестировать, приложение помогает сделать первый шаг понятнее и удобнее. Брокерский счёт можно пополнить прямо с банковской карты и быстро совершить первую сделку.

Теперь на графиках инструментов отображаются уровни лимитных заявок, средняя цена покупки и уведомления о достижении заданной цены. Кроме того, сами графики можно настраивать под себя для отслеживания важной информации.

Также обновился поиск — теперь легче находить нужные акции, фонды и другие инструменты.

В разделе "Фонды" появилась подборка "Готовые портфели", улучшенные подборки инструментов "Взлёты и падения дня" и "Акции до 1000 рублей" помогают клиенту быстрее ориентироваться в приложении и находить инвестиционные идеи.

Новый раздел "Налоги и вычеты" собрал самую актуальную информацию о налогах по инвестициям в одном месте. Здесь же легко сформировать справку 2-НДФЛ.

Максим Чекмарёв, директор дивизиона "СберИнвестор" Сбербанка:

"Мы развиваем приложение вокруг потребностей клиентов, чтобы им было спокойнее управлять своими деньгами. Нам важно, чтобы пользователь понимал, как устроен его портфель, как меняется доходность и на что стоит обратить внимание. В новой версии для iOS мы уделили особое внимание аналитике портфеля, удобству поиска и простоте ключевых действий в приложении. Теперь клиенты сразу видят главное и могут быстро найти нужную информацию, чтобы увереннее принимать решения".

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

