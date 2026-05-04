"Уроки Мужества" от Сбера расскажут о подвиге юных героев в годы Великой Отечественной войны

САМАРА. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ко Дню Победы Сбер подготовил интерактивный проект "Уроки Мужества" о четырех Героях Советского Союза, которым было от 13 до 17 лет. На примере героев времен Великой Отечественной войны современники узнают о подвигах, которые приблизили День Победы.

Просмотр начинается с выбора одного из четырех юных героев на сайте проекта: самого молодого разведчика Вали Котика, который выследил подземный кабель врага и прервал связь фашистов со штабом; Лары Михеенко - партизанки-разведчицы, она под видом нищенки и пастушки узнавала расположение огневых точек и численность гарнизонов врага; Аркадия Каманина - самого юного летчика войны, который посадил свой У-2 под огнем, забрал раненного товарища и секретные фотоснимки и взлетел, уходя от фашистского танка. Или узнать о подвиге Лени Голикова - партизана-разведчика, который вместе с напарником подорвал машину вражеского генерала, добыл портфель с секретными чертежами мин и схемами полей и тем самым спас жизни сотням советских солдат.

После выбора героя пользователь проходит через историю: видит лес, землянку, вражеский патруль, штаб и дорогу. В ключевые моменты появляется выбор - как нужно поступить, при этом можно принять историческое решение либо альтернативное. При выборе альтернативного пути пользователь получит пояснение, как было на самом деле и что значит мужество.

В финале каждый увидит краткую информацию о герое, больше о судьбе героя расскажет ИИ-помощник ГигаЧат - надо только нажать на кнопку, перейти в веб-версию, чтобы узнать больше фактов о герое.

Проект также вошел в число материалов курса внеурочной деятельности "Разговоры о важном", дополняя занятие из цикла "Песни о войне. Ко Дню Победы". Истории юных героев звучат особенно важно и понятно для современных школьников, помогая им увидеть в прошлом не абстрактные события, а выбор и ответственность их ровесников.

185 лет Сбер неразрывно связан с историей страны. Сегодня, используя современные технологии, он бережно сохраняет память о героях Великой Отечественной войны для будущих поколений. Проект "Уроки Мужества" обращается к сердцу каждого человека через личный выбор и уважение к подвигу, объединяя героическое прошлое и современные возможности.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

