"Эксперт РА" подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне ruAA

Агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг НОВИКОМа (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) на уровне ruAA с прогнозом "стабильный". Высокая оценка обусловлена уверенными рыночными позициями банка и качеством ресурсной базы и активов.
По итогам 2025 года активы НОВИКОМа составили 1 465,0 млрд рублей, что позволило банку войти в ТОП-15 крупнейших финансовых организаций России. Собственный капитал составил 129,3 млрд рублей, а чистая прибыль банка достигла 26,5 млрд рублей.
Аналитики агентства выделили высокую рентабельность капитала (ROE) НОВИКОМа. По итогам 2025 года она достигла 21,1% — это один из лучших результатов в банковской отрасли. Положительное влияние на рейтинг оказал стабильно низкий уровень операционных расходов (CIR), который составил около 27%.
В отчете "Эксперт РА" отмечается рост показателей НОВИКОМа в сегменте обслуживания крупных промышленных компаний. Этому способствует укрепление партнерских отношений с предприятиями Госкорпорации Ростех, а также активная работа по диверсификации клиентской базы. За последние два года доля системообразующих предприятий ТЭК, машиностроения, нефтехимии, IT и других ключевых отраслей отечественной экономики выросла до 73%.
Аналитики позитивно оценивают систему корпоративного управления в НОВИКОМе, назвав ее соответствующей рыночным позициям организации.
"Сегодня НОВИКОМ — уже не просто организация, обеспечивающая банковское обслуживание промышленности, а универсальный финансовый партнер для широкого круга компаний системообразующих отраслей. Подтверждение высокого рейтинга отражает результаты трансформации: мы усиливаем рыночные позиции, диверсифицируем клиентскую базу и повышаем эффективность бизнеса. В центре нашей стратегии — устойчивость и способность гибко реагировать на запросы экономики", — отметила Председатель Правления НОВИКОМа, куратор Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елена Георгиева.
В новом стратегическом цикле НОВИКОМ продолжит свое развитие в качестве универсального банка. Организация намерена сохранить темпы роста ключевых показателей деятельности выше среднерыночных.
