ОТП Банк снизил ставку рефинансирования

ОТП Банк запустил акцию рефинансирования кредитов по сниженной ставке, в рамках которой клиенты могут значимо уменьшить свой ежемесячный платеж по кредитным обязательствам. Предложение распространяется на кредитные продукты ОТП и других банков, а также на займы, оформленные в других банках или в МФО.

Клиенты могут объединить до 5 кредитов в один, включая потребительские кредиты и кредитные карты. Минимальная сумма кредита составляет 15 000 рублей, максимальная — 1 000 000 рублей, срок — от 12 до 84 месяцев. При этом клиент может получить дополнительные наличные на любые цели.

Чтобы воспользоваться акцией, должно пройти не менее 3 месяцев с момента выдачи рефинансируемого кредита, оставшийся срок действия каждого кредита должен составлять не менее 1 месяца. Также не допускаются просрочки по платежам.

Заполнить заявку на рефинансирование можно всего за несколько минут на сайте или в мобильном приложении ОТП Банка.