ОТП Банк снизил ставку рефинансирования

ОТП Банк запустил акцию рефинансирования кредитов по сниженной ставке, в рамках которой клиенты могут значимо уменьшить свой ежемесячный платеж по кредитным обязательствам. Предложение распространяется на кредитные продукты ОТП и других банков, а также на займы, оформленные в других банках или в МФО.
Клиенты могут объединить до 5 кредитов в один, включая потребительские кредиты и кредитные карты. Минимальная сумма кредита составляет 15 000 рублей, максимальная — 1 000 000 рублей, срок — от 12 до 84 месяцев. При этом клиент может получить дополнительные наличные на любые цели.
Чтобы воспользоваться акцией, должно пройти не менее 3 месяцев с момента выдачи рефинансируемого кредита, оставшийся срок действия каждого кредита должен составлять не менее 1 месяца. Также не допускаются просрочки по платежам.
Заполнить заявку на рефинансирование можно всего за несколько минут на сайте или в мобильном приложении ОТП Банка.
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.