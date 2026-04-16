16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банки Финансы

ОТП Банк снизил ставку рефинансирования

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк запустил акцию рефинансирования кредитов по сниженной ставке, в рамках которой клиенты могут значимо уменьшить свой ежемесячный платеж по кредитным обязательствам. Предложение распространяется на кредитные продукты ОТП и других банков, а также на займы, оформленные в других банках или в МФО.

Клиенты могут объединить до 5 кредитов в один, включая потребительские кредиты и кредитные карты. Минимальная сумма кредита составляет 15 000 рублей, максимальная — 1 000 000 рублей, срок — от 12 до 84 месяцев. При этом клиент может получить дополнительные наличные на любые цели.

Чтобы воспользоваться акцией, должно пройти не менее 3 месяцев с момента выдачи рефинансируемого кредита, оставшийся срок действия каждого кредита должен составлять не менее 1 месяца. Также не допускаются просрочки по платежам.

Заполнить заявку на рефинансирование можно всего за несколько минут на сайте или в мобильном приложении ОТП Банка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3