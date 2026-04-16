16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк ДОМ.РФ направит более 9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса ВТБ: в первом квартале рынок сбережений вырос почти на 500 млрд рублей НОВИКОМ утвердил стратегию развития до 2036 года Сайт ОТП Банка признан "Золотым" В День космонавтики Сбер устроил премьерный показ иммерсивного фильма "Шаг в бесконечность"

Банки Финансы

Банк ДОМ.РФ направит более 9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк ДОМ.РФ получил новый лимит для субсидирования процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Этот объем позволит выдать льготные кредиты на сумму более 9 млрд рублей в рамках программы Минэкономразвития РФ для предприятий МСП, занятых в приоритетных отраслях. Это, в частности, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и другие.

Фото: предоставлено пресс-службой ДОМ.РФ

"Банк ДОМ.РФ уже несколько лет участвует в реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя льготные кредиты для развития приоритетных для страны отраслей экономики. Средства предоставляются на реализацию инвестиционных целей, в том числе приобретение помещений для развития производства и услуг. При этом до 20% суммы инвестиционного кредита предприниматели могут направить на финансирование текущих расходов", — пояснила вице-президент, директор блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ: если она выше 12%, то для заёмщиков ставка снижается на 3,5% от действующей на момент заключения договора ключевой ставки. Если ключевая ставка равна 12% или меньше, то ставка для заёмщиков будет уменьшена на 2,5% (но не менее 3% годовых). 

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3