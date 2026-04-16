Банк ДОМ.РФ направит более 9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Банк ДОМ.РФ получил новый лимит для субсидирования процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса. Этот объем позволит выдать льготные кредиты на сумму более 9 млрд рублей в рамках программы Минэкономразвития РФ для предприятий МСП, занятых в приоритетных отраслях. Это, в частности, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и другие.

"Банк ДОМ.РФ уже несколько лет участвует в реализации программы поддержки малого и среднего бизнеса, предоставляя льготные кредиты для развития приоритетных для страны отраслей экономики. Средства предоставляются на реализацию инвестиционных целей, в том числе приобретение помещений для развития производства и услуг. При этом до 20% суммы инвестиционного кредита предприниматели могут направить на финансирование текущих расходов", — пояснила вице-президент, директор блока "Транзакционный бизнес" Банка ДОМ.РФ Анна Корнелюк.

Размер льготной ставки зависит от значения ключевой ставки ЦБ: если она выше 12%, то для заёмщиков ставка снижается на 3,5% от действующей на момент заключения договора ключевой ставки. Если ключевая ставка равна 12% или меньше, то ставка для заёмщиков будет уменьшена на 2,5% (но не менее 3% годовых).