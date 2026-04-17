Воронежское отделение СоюзМаш России провело отчетно-выборную конференцию

Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России (ВРО СоюзМаш) в рамках подготовки к IX Съезду общественной организации 8 апреля 2026 года провело отчетно-выборную конференцию, в ходе которой подвело итоги работы за последние пять лет. За этот период отделение значительно нарастило активности, сосредоточив усилия на поддержке новых регионов, популяризации инженерного образования и адресной помощи населению.

В мероприятии приняли участие представители органов власти, ведущих вузов и руководители предприятий региона. С приветственными словами к участникам обратились куратор Воронежского отделения СоюзМаш, председатель правления банка НОВИКОМ Елена Георгиева и председатель отделения, генеральный директор АО "ВЦКБ "Полюс" Анатолий Кузнецов.

В ходе конференции участники отметили эффективную работу объединения машиностроителей и рост его влияния на общественную жизнь и экономическое развитие области. Сегодня в Воронежское региональное отделение СоюзМаш входят 18 предприятий и три вуза. Организация объединяет ведущих российских производителей в таких областях, как радиоэлектроника, машиностроение, приборостроение, авиастроение, телекоммуникационные и информационные технологии. По итогам 2025 года отделение укрепило позиции в общероссийском рейтинге, поднявшись с 15 на 12 место.

В отчетном докладе Анатолий Кузнецов рассказал о социальной и благотворительной деятельности отделения. В частности, на территории Луганской Народной Республики ВРО СоюзМаш совместно с благотворительным фондом "Отечество" реализовало такие социально значимые проекты, как "Индустриальный класс", направленный на развитие интереса у школьников к инженерным специальностям, и "Наследие великих". В рамках последнего проекта в новых регионах ведется восстановление памятников, посвященных победе в Великой Отечественной войне, а также оказывается поддержка краеведческому музею.

Системную помощь нуждающимся жителям области обеспечивает проект "Крупинка добра", который отделение реализует совместно с фондом "Общие дети". В рамках партнерства ВРО СоюзМаш, банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) и благотворительного фонда "Русфонд" медицинские учреждения области получают необходимое современное оборудование. А более чем 2000 добровольцев ежегодно участвуют в донорских акциях при содействии Воронежского отделения СоюзМаш.

В рамках деятельности, направленной на формирование кадрового потенциала промышленности, ВРО СоюзМаш обеспечивает участие школьников в Многопрофильной инженерной олимпиаде "Звезда" и Всероссийской акции "Неделя без турникетов". В 2025 году при содействии отделения юные воронежцы стали участниками детской смены Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".

Помимо этого, в ходе конференции участники заслушали отчет председателя отделения о деятельности Регионального совета за 2021-2025 годы и доклад Ревизионной комиссии, после чего утвердили новый состав Регионального совета и Ревизионной комиссии. Также в рамках мероприятия прошли выборы делегатов от регионального отделения для участия в IX Съезде Союза машиностроителей России. Здесь будут подведены итоги работы Союза и обозначены основные задачи на ближайший период.