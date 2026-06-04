Директора организации, не оплатившей налоги, оштрафовали на 600 тыс. рублей

Судебные приставы Самарской области взыскали с директора организации, не оплатившей налоги, уголовный штраф в размере 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального ГУФССП.

В ходе проверки налоговой службы было установлено, что одна из организаций Самарской области задолжала государству несколько десятков миллионов рублей. Желая избежать списания имеющихся денежных средств в счет выявленной задолженности, фирма перечислила имеющиеся на ее счету деньги на счет другой компании. В результате в отношении директора организации было возбуждено уголовное дело по ст. 199.2 УК РФ ("Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов"). Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 600 тыс. рублей.

В рамках исполнительного производства сотрудниками Службы были вынесены постановления о запрете на совершение должником регистрационных действий в отношении принадлежащего ему имущества, а также об ограничении в праве выезда за пределы страны. Помимо этого, мужчину предупредили о замене наказания на более строгое, в случае неуплаты уголовного штрафа.

Принятые сотрудниками органов принудительного исполнения меры побудили должника выплатить уголовный штраф в полном объеме.