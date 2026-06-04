Самарская область вошла в топ-5 регионов России по уровню развития ГЧП

Самарская область заняла 4 место по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП) среди субъектов Российской Федерации. Соответствующий рейтинг представило минэкономразвития России по итогам 2025 года.
Позиции регионов традиционно формируются из оценки трех факторов: динамики реализации проектов ГЧП в 2025 году, опыта создания таких проектов, а также работы органов власти и их вовлеченности в проекты ГЧП. К оценке работы регионов привлекаются независимые эксперты и представители бизнес-сообщества.
"Мы взаимодействуем с бизнесом, применяя самые разные форматы и инструменты поддержки. И такое партнерство позволяет региону укреплять лидерские позиции по многим направлениям, обновлять инфраструктуру, создавать новые объекты в сфере ЖКХ, образования, здравоохранения, спорта и многих других", — отмечал ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
В регионе накоплен значительный опыт реализации инфраструктурных проектов с применением механизма государственно-частного партнерства. Сегодня в регионе реализуется 228 ГЧП-проектов с общим объемом инвестиций 344 млрд рублей.
"Высокая оценка федерального центра — это результат системной работы команды региона и доверия со стороны инвесторов. Новые подходы коллег из Минэкономразвития России, оценивающих регионы по влиянию ГЧП-проектов на качество жизни людей, полностью созвучны нашим целям и ценностям. Мы стремимся, чтобы каждый проект, будь то современная школа, медицинский центр или объект ЖКХ, давал ощутимый социальный эффект: создание комфортной среды для жизни, рабочих мест и предоставление качественных и доступных услуг для наших граждан", — подчеркнул зампредседателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Самой востребованной формой ГЧП в регионе является механизм концессии. Сейчас реализуется 52 концессионных соглашения с объемом инвестиций свыше 225 млрд рублей в семи сферах экономики (ЖКХ, здравоохранение, спорт, транспорт, образование, социальное обеспечение, сельское хозяйство и туризм). Благодаря данным проектам будет создано свыше 7 тысяч рабочих мест. По 41 объекту уже осуществляется деятельность, предоставляются услуги жителям Самарской области.
Сегодня активно эксплуатируется мостовой переход через Волгу, существенно сокращая время в пути и повышая транспортную доступность. Это стратегический для региона и страны проект с объемом инвестиций, превышающим 140 млрд рублей. Движение по объекту открыл Президент Владимир Путин.
В рамках концессионного соглашения с ОАО "РЖД" создана и эксплуатируется железнодорожная ветка для обеспечения деятельности резидентов особой экономической зоны "Тольятти". Проект способствует локализации новых производств с высокотехнологичными рабочими местами, обеспечивает привлечение новых резидентов в ОЭЗ.
В 2025 году завершены работы по реконструкции пансионата "Созвездие" для пожилых людей и инвалидов в Самаре в рамках нацпроекта "Демография" с привлечением средств федерального бюджета, а также строительные работы в детском оздоровительном лагере "Черноморец", расположенном в Анапе, отвечающем всем современным требованиям для безопасного и комфортного нахождения детей.
По итогам 2025 года запущено 11 новых проектов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, спорта и промышленности.
Результаты рейтинга ГЧП послужат стимулом для органов власти активнее проводить работу по привлечению инвестиций в проекты ГЧП для создания благоприятной среды для жизни граждан и ведения бизнеса.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.