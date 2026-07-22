За 140 млн рублей продается "Волжская фабрика упаковки"

Тольяттинское ООО "Волжская фабрика упаковки" ("ВФУ") выставлено на продажу. Объявление размещено на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества Portal DA. Компания оценена в 140 млн рублей.
"Продаётся 100% доля в действующем производственном бизнесе — ООО "Волжская фабрика упаковки" — производитель полного цикла, специализирующийся на выпуске мягких контейнеров МКР (биг-бэг, big-bag) для сыпучих грузов с 2007 года", — указывается в объявлении.
Сообщается, что компания выпускает более 50 модификаций контейнеров, включая одно-, двух-, четырёхстропные, многоразовые, с различными типами загрузочных и разгрузочных устройств, с полиэтиленовыми вкладышами.
В числе активов компании земельный участок площадью 11,5 тыс. кв. м, производственное здание ткацкого производства — 1,5 тыс. кв. м, производственно-складское здание — 820 кв. м, склад — 1 тыс. кв. м, недострой производственного здания — 630 кв. м, оборудование полного цикла производства полипропиленовой упаковки и полипропиленовой мультифиламентной нити, а также спецтехника. Также "ВФУ" арендует площади в технопарке "Подсолнухи" в Тольятти.
Среднесписочная численность персонала компании составляет 110 человек.
ООО "Волжская фабрика упаковки", по данным ИАС Seldon.Basis, было учреждено в 2007 году. Компания зарегистрирована в Тольятти по ул. Коммунальной, 39. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб., баланс — 171 млн руб., выручка по итогам 2025 г. — 321,1 млн руб., убыток — 10,1 млн рублей. Максимальную выручку "ВФУ" демонстрировала в 2024 г. — 430 млн руб., максимальную прибыль в 2023 г. — 49,7 млн рублей. Компанией в равных долях владеют Николай Худотеплов и Михаил Ширин. Последний также является директором.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...