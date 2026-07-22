За 140 млн рублей продается "Волжская фабрика упаковки"

Тольяттинское ООО "Волжская фабрика упаковки" ("ВФУ") выставлено на продажу. Объявление размещено на маркетплейсе бизнес-активов и залогового имущества Portal DA. Компания оценена в 140 млн рублей.

"Продаётся 100% доля в действующем производственном бизнесе — ООО "Волжская фабрика упаковки" — производитель полного цикла, специализирующийся на выпуске мягких контейнеров МКР (биг-бэг, big-bag) для сыпучих грузов с 2007 года", — указывается в объявлении.

Сообщается, что компания выпускает более 50 модификаций контейнеров, включая одно-, двух-, четырёхстропные, многоразовые, с различными типами загрузочных и разгрузочных устройств, с полиэтиленовыми вкладышами.

В числе активов компании земельный участок площадью 11,5 тыс. кв. м, производственное здание ткацкого производства — 1,5 тыс. кв. м, производственно-складское здание — 820 кв. м, склад — 1 тыс. кв. м, недострой производственного здания — 630 кв. м, оборудование полного цикла производства полипропиленовой упаковки и полипропиленовой мультифиламентной нити, а также спецтехника. Также "ВФУ" арендует площади в технопарке "Подсолнухи" в Тольятти.

Среднесписочная численность персонала компании составляет 110 человек.

ООО "Волжская фабрика упаковки", по данным ИАС Seldon.Basis, было учреждено в 2007 году. Компания зарегистрирована в Тольятти по ул. Коммунальной, 39. Уставный капитал ООО составляет 10 тыс. руб., баланс — 171 млн руб., выручка по итогам 2025 г. — 321,1 млн руб., убыток — 10,1 млн рублей. Максимальную выручку "ВФУ" демонстрировала в 2024 г. — 430 млн руб., максимальную прибыль в 2023 г. — 49,7 млн рублей. Компанией в равных долях владеют Николай Худотеплов и Михаил Ширин. Последний также является директором.