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Экономическая политика Экономика и бизнес

Поставщик стройматериалов для жилищного строительства нашел резервы для роста благодаря нацпроекту

ТОЛЬЯТТИ. 21 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Производитель стройматериалов Самарской области — ООО "Завод КПД" — завершил первый этап участия в федеральном проекте "Производительность труда" нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика". Совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) предприятие провело диагностику производственных процессов и составило план изменений.

Предприятие работает в Тольятти более 20-ти лет и является одним из крупнейших производителей железобетонных изделий в регионе. Сегодня завод выпускает свыше 1000 видов продукции: плиты перекрытий, стеновые панели, фундаментные блоки, сваи, колонны, балки.

Для пилотной отработки методик бережливого производства было выбрано производство изделий из бетона, где сосредоточены основные проблемы: арматурный цех и формовочное производство, бетоносмесительный участок, служба контроля качества и склад. В целях усовершенствования работы пилотного производства предложено внедрение системы 5С и стандартизированной работы, организация почасового производственного анализа, сокращение времени переналадки оборудования и оптимизация логистики внутри завода.

"Участие в проекте — это возможность посмотреть на свои процессы со стороны. Эксперты РЦК помогают увидеть то, что в ежедневной рутине перестаешь замечать", — отмечает директор ООО "Завод КПД" Роман Пожидаев.

В настоящее время предприятие приступает к практическому внедрению разработанных изменений на пилотном участке. Затем успешные практики планируется распространить на все производство.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно акцентировал внимание на том, что инструменты нацпроекта дают двойной эффект: рост эффективности бизнеса сопровождается развитием социальной инфраструктуры и повышением качества рабочих мест.

"Проект помогает предприятиям повышать эффективность, сокращать издержки и создавать условия для устойчивого роста. Для региона это реальная возможность усилить конкурентоспособность и обеспечить дальнейшее развитие промышленного потенциала", — подчеркивает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Участие в проекте "Производительность труда" является бесплатным. Подробная информация о мерах поддержки доступна на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.

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