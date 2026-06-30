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Малый бизнес Экономическая политика

Более 400 предприятий в Самарской области работают в сфере науки

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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426 малых и средних предприятий в Самарской области ведут деятельность в сфере исследований и разработок. Всего в стране 24,3 тысячи таких компаний, сообщили в региональном минэкономразвития.

Фото: пресс-служба технопарка "Жигулевская долина"

"Самарская область занимает 3 место среди субъектов страны по уровню инновационной активности организаций. Наряду с этим в регионе активно работают и отраслевые предприятия, которые занимаются разработками, выводом уникальных продуктов и технологий на рынок. Средний возраст таких МСП составляет 8 лет и 10 месяцев, а штат насчитывает 6 сотрудников, — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы будем продолжать поддержку наукоемкого бизнеса, чтобы как можно больше компаний могли внести свой вклад в инновационное развитие региона".

С начала 2026 г. малые и средние предприятия в сфере научных исследований и разработок привлекли более 2 млрд рублей с инструментами Национальной гарантийной системы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой объем господдержки получили малые и средние компании, для которых данный вид деятельности является основным. По данным Корпорации МСП, на сегодняшний день таких в России 24,3 тысячи. Также есть МСП, которые помимо научных исследований и разработок, используют их результаты в производстве и продажах. Таких предприятий еще почти 103,5 тысячи по всей стране.

"Развитие науки является одним из приоритетов государства. Активная вовлеченность в этот процесс малого и среднего бизнеса позволяет консолидировать ресурсы небольших разработческих команд, крупных институтов и научно-производственных предприятий. При этом в научно-технической деятельности часто цикл исследований и разработки достаточно длительный, поэтому таким МСП особенно важно иметь плечо господдержки для обеспечения стабильной работы и развития", — сообщил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Узнать о возможностях финансовой поддержки и других услугах предприниматели Самарской области могут в центрах "Мой бизнес", где и потенциальным, и действующим предпринимателям готовы подобрать инструменты развития, наиболее точно отвечающие направлению и потребностям бизнеса. Региональный центр работает по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Поддержка бизнеса ведется по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Гид потребителя

Последние комментарии

михаил вдовин 23 апреля 2015 12:01 В малый и средний бизнес области в 2014 году вложили 573 млн рублей

И почти два миллиарда рублей в Социальном банке прос...и.

Ян Ли 12 февраля 2015 14:58 В самарский реестр городских киосков внесут 113 новых объектов

Всё таки жажда наживы у чиновников выше, чем красота и порядок в городе. Так и не прислушались к просьбам горожан ликвидировать в городе киоски. Одна говорильня о вывозе 4.5 штук. Их просто переставили в другое бойкое место о чём неоднократно информировали администрацию..Видно в Самаре никогда не будет порядка. Одни киоски, грязь, коробки и крысы. Видно вместе с Азаровым нужно было менять всю его команду.

михаил вдовин 03 декабря 2014 18:36 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Поскольку 90% малого бизнеса заняты торговлей и более половины из них торговлей продуктами питания, а цены ни последние выросли на30- 80%, то рост товараоборота на 4% говорит о резком снижении деловой активности малого бизнеса. Этого могу не понимать только наши чиновники и делать вид, что все замечательно.

Папа Римский 03 декабря 2014 14:15 Оборот малого и среднего бизнеса к концу 2015 года вырастет почти на 4%

Подобной дремучей ахинеи не несут уже даже в Правительстве РФ

IviL * 08 апреля 2014 04:01 Владельцы киосков в Постниковом овраге обратились с открытым письмом к Дмитрию Азарову

Водку паленую продавать не смогут...а качество продуктов ни одна санэпидемстанция не проверяет... сносить их скорее

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