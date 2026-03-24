"ОДК-Кузнецов" получил госнаграду за развитие авиационного двигателестроения Тольяттинская компания "Ф-Дизайн" прокачала Niva Travel С 1 апреля на дорогах Самарской области вводятся ограничения для грузового транспорта В Самарской области стартовали инспекционные туры проекта "Открытая промышленность" В Самаре отменили капремонт трамваев из-за долгов ТТУ

Гарретт Джонстон: "Миру нужны предприниматели с душой и смыслами, которые конкурируют любовью к своему делу"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре состоялся ежегодный маркетинговый форум от Клуба директоров Самарской области. По традиции на мероприятии собрались директора и топ-менеджеры, предприниматели, представители бизнес-сообществ и маркетологи. Специальными гостями встречи стали международный эксперт в области коммерческих и маркетинговых стратегий, эксперт по сложным экономическим рынкам Гарретт Джонстон и эксперт по диджитал-маркетингу Александр Пиджи.

Фото: Фото предоставлено Клубом директоров Самарской области

Спикеры представили практические маркетинговые кейсы своих компаний, поделились актуальными инструментами продвижения в условиях меняющейся концепции рынка, обсудили новые модели потребительского поведения, интеграцию ИИ в бизнес и другое.

Александр Пиджи представил рекомендации в сфере диджитал-маркетинга, а также подходы к выбору стратегии в этом направлении.

Живой интерес вызвал своим выступлением Гарретт Джонстон, заявивший, что бизнес встал на путь трансформации и новой экономике нужны предприниматели "с душой и смыслом", влюблённые в собственное дело.

"Требуется новое поколение бизнесменов, которые не жадные. Нехитрый и, может быть, не очень быстрый, но преданный своему делу, конкурирующий любовью, душой, гордостью, для которых весь вопрос жизни и смерти — это создать фантастический продукт. Не только менять свою компанию, менять отрасль, даже менять историю. Ты можешь быть очень маленьким предпринимателем. Ты можешь работать на очень узком рынке, но на этом рынке ты меняешь историю. То есть в твоей жизни, в твоём существовании есть какой-то смысл", — заявил эксперт.

Предприниматели, которые конкурируют не своим счётчиком, а вкладывают изобретательность, креативность и эмоции, делают в миллиарды раз лучше, так как воюют за реализацию своей любви, своей гордости в виде какого-то уникального продукта, какой-то услуги, какого-то комплексного решения.

Еще одним фактором, двигающим экономику, эксперт назвал человека: "Конечно, можно открыть автоматизированную компанию полностью без людей, которая просто на цифрах что-то делает. Но завтра кто-то сделает на 5% быстрее цифры. То есть там, где человеческий фактор — он сейчас станет преобладающим".

Одной из новых глобальных тенденций Гарретт Джонстон назвал искусственный интеллект и даже сравнил его с появлением электричества в 19–20 веках.

Отдельную часть своего выступления эксперт посвятил месту и будущему России в глобальном экономическом пространстве.

Несмотря на то что сейчас российский бизнес пребывает в некоторой депрессии, в голове надо держать главное: Российская Федерация — это четвёртая экономика на планете, доминирующая на Евразийском суперконтиненте ресурсами, энергией, безопасными торговыми путями.

"Кроме того, в России представлена вся таблица Менделеева и очень много мозгов на уровне Менделеева. Что такое Менделеевский мозг? Просто на английском мы говорим Менделеев Брейн. Этот мозг способен не то, что делать новый продукт или новую технологию, но и вообще новую науку. То есть, мы, европейцы, мы креативные люди, но мы не макрокреативные, а Россия, Беларусь, Украина, Казахстан — макрокреативны, я не знаю откуда. Но я знаю, что это есть. И если мы берём этот научно-психологический потенциал плюс ресурсы, плюс местонахождение, то у вас не может не получиться. Всё будет хорошо!", — уверен эксперт.

Виктор Крамов 13 февраля 2026 08:46 CARCADE продлевает программу субсидирования на автомобили CHERY, TENET, OMODA, JAECOO, EXLANTIX и EXEED

Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.

Юрий Пестриков 06 февраля 2026 16:55 Стало известно, какие БПЛА планирует выпускать в Тольятти "Транспорт будущего"

... наверное надобно ДЕЛАТЬ ОТКРЫТЫЕ КОНКУРСЫ на инновации - с задачами ИННОВАЦИЙ ... а то СГИНЕТ всё возможное ... .

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:25 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... Жигулёвск pestrikov_y@mail.ru Пестриков Юрий Геннадьевич 88 лет.

Юрий Пестриков 31 декабря 2025 11:16 Самарские инженеры и студенты изготовили испытательную модель десятиместного экраноплана

... вполне обоснованы замечания - для горячих голов; ... могу предложить на КОМАНДНОЕ ОСВОЕНИЕ;... давнишний проект (пенсионера - буду консультантом и не более ) ... космический БУРАН - пролётом по НАПРАВЛЯЮЩИМ приземлённым БЫКоторам (на 30 авто на первом этаже и 120 их хозяев под прозрачном куполом второго этажа) - по просторам РОССИИ и не только ...позовите и я приеду - Жигулёвск.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

