Авито Услуги и Авито Реклама: жители ПФО готовы платить за онлайн-курсы более 7 тыс. руб. в месяц

САМАРА. 6 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Почти 39% жителей Приволжского федерального округа за последний год проходили онлайн-курсы сами или отправляли на них детей. В среднем за обучение в интернете жители ПФО готовы платить ежемесячно 7011 рублей, а среди главных критериев выбора — удобство, понятная программа и цена. Такие данные показал опрос Авито Услуг и Авито Рекламы, в котором приняли участие 10 тысяч респондентов со всей России.

Учеба ради работы: профессиональный интерес растет с возрастом

Чаще всего онлайн-курсы выбирают для получения новых профессиональных навыков: так ответили 40% опрошенных. На втором месте — повышение квалификации (35%), на третьем — хобби и личное развитие (29%).

Онлайн-обучение детей также востребовано. 16% респондентов сообщили, что их дети проходили онлайн-курсы в качестве дополнительных занятий или для подготовки к экзаменам. Еще 16% опрошенных отметили, что их дети занимались онлайн, чтобы повысить оценки по школьным предметам.

На что смотрят при выборе курса

При выборе онлайн-курсов жители Приволжского федерального округа ориентируются на три ключевых параметра. Первые два места — это удобный формат и расписание (39% опрошенных) и понятная программа занятий (34%). На третьем месте — цена (36%). Опыт и квалификация преподавателя и отзывы с рекомендациями (30% и 30% соответственно) совсем немного уступают лидерам. Таким образом, пользователи ищут гармоничное сочетание цены, комфорта и прозрачности обучения. При этом каждый пятый респондент обращает внимание на индивидуальный подход (23%), а 20% — на возможность посетить пробное занятие.

Сколько тратят

В среднем жители Приволжского федерального округа готовы платить за онлайн-курсы порядка 7011 рублей в месяц. Однако более половины опрошенных (62%) хотят уложиться в сумму до 5 000 рублей. Каждый пятый готов платить в два раза больше — до 10 000 рублей. При этом мужчины менее склонны экономить: они готовы тратить 8 600 рублей в месяц, тогда как женщины — в 7 100 рублей. Жители Москвы рассчитывают на сумму в 9 800 рублей, а Санкт-Петербурга — на 9 100 рублей.

Как и где ищут курсы

Реклама онлайн-курсов оказалась крайне эффективна: 79% опрошенных признали, что она влияет на их выбор, причем почти для каждого третьего (16%) она становится одним из основных факторов принятия решения. Мужчины поддаются рекламному влиянию чаще женщин: 58% против 49% — для них реклама является ключевым или значимым аргументом.

В число площадок, которые сильнее всего мотивируют к выбору онлайн-курсов вошли сайты с объявлениями и маркетплейсы, поисковые системы, социальные сети, сайты и сервисы для поиска преподавателей и репетиторов.

"Рынок онлайн-образования входит в более зрелую фазу: темпы роста замедляются, а конкуренция усиливается. В этих условиях важно не просто предлагать качественный продукт, а закрывать разные сценарии обучения — отсюда рост спроса на гибкие форматы. Например, курсы, которые сочетают записи уроков и работу с преподавателем, выбирают 36% пользователей, а каждый третий по-прежнему предпочитает индивидуальные занятия. В таких условиях одного качественного продукта уже недостаточно — важно уметь доносить его ценность до аудитории и грамотно выстраивать продвижение", — комментирует Игорь Санников, руководитель категории "Обучение" на Авито Услугах.

"При выборе онлайн-курсов пользователю важно понять, насколько предложение соответствует его потребностям. Онлайн-реклама является значимым ориентиром в этом процессе: каждому пятому респонденту она помогает принять решение о покупке. Авито в этом смысле дает рекламодателю точное попадание: аудитория приходит на платформу уже с конкретным запросом, сравнивает предложения и оценивает условия", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Спасибо за труд: в Усть-Кинельском наградили лучших фермеров Самарской области

Не хлебом единым: показываем, как прошла агропромышленная выставка в Усть-Кинельском

