Первый испытательный пуск новой самарской ракеты-носителя "Союз-5" прошел успешно

В четверг, 30 апреля, в 21:00 по мск с 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщает Роскосмос. Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

"Сегодня состоялся особенный пуск — это первый старт новой российской ракеты "Союз-5" с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире", — заявил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Одна из ее особенностей — высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты — 17 тонн.

Эксплуатация ракеты позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки. Это положительно скажется на экономике запусков аппаратов.

"Союз-5" — новейшая российская ракета-носитель среднего класса, созданная в самарском РКЦ "Прогресс" в короткие сроки. Преимущества этого носителя — снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки и высокая точность ее выведения.

Стартовый комплекс "Байтерек" для РН "Союз-5" обладает большой степенью автоматизации предстартовых операций.

Ракета-носитель "Союз-5" — двухступенчатая, с последовательным расположением ступеней. В ней применены надежные и проверенные летной эксплуатацией решения. Отличается высоким уровнем экологической безопасности за счет использования экологически чистых компонентов ракетного топлива. Первая ступень оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем РД-171МВ разработки и производства НПО "Энергомаш", вторая — РД-0124МС производства АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (входят в "Роскосмос").

