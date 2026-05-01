Первый испытательный пуск новой самарской ракеты-носителя "Союз-5" прошел успешно

В четверг, 30 апреля, в 21:00 по мск с 45-й площадки космодрома Байконур состоялся пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", сообщает Роскосмос. Это первый старт ракеты нового поколения в рамках летно-конструкторских испытаний.

Первая и вторая ступени "Союза-5" отработали штатно, габаритно-массовый макет выведен на расчетную суборбитальную траекторию с последующим падением в заранее закрытом для судоходства и авиации районе в акватории Тихого океана.

"Сегодня состоялся особенный пуск — это первый старт новой российской ракеты "Союз-5" с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире", — заявил генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов.

Одна из ее особенностей — высокая точность выведения полезной нагрузки на околоземную орбиту. Грузоподъемность ракеты — 17 тонн.

Эксплуатация ракеты позволит значительно снизить удельную стоимость выводимой нагрузки. Это положительно скажется на экономике запусков аппаратов.